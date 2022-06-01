  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Bebek sahilde cinsel ilişkiden sonra şimdi de bu skandal
Gündem

Bebek sahilde cinsel ilişkiden sonra şimdi de bu skandal

İstanbul'da Bebek sahilinde herkesin gözü önünde cinsel ilişkiye giren çift görüntüsünün ardından Kilis'te çekilen bir başka görüntü herkesi şoke etti.

Yeniakit Publisher
2022-06-01 12:35:00 -
Bebek sahilde cinsel ilişkiden sonra şimdi de bu skandal

İstanbul'da Bebek sahilinde herkesin gözü önünde cinsel ilişkiye giren çift görüntüsünün ardından Kilis'te çekilen bir görüntü şoke etti.

İstanbul Bebek sahilinde kimseye aldırış etmeden ilişkiye giren çift ve kimseyi umursamadan çıplak şekilde bankta güneşlenen kişinin görüntüleri Türkiye'nin gündemine oturdu. Cezaevinden izinli çıkan sapık tutuklanarak tekrar cezaevine gönderildi.

Bu görüntülerin ardından Antalya’nın Manavgat ilçesinden de benzer bir görüntü geldi. Bu kez bir kadın cadde üzerinde çırılçıplak bir şekilde yürürken vatandaşlar tarafından görüntülendi. Antalya Valiliği, kadının yüzde 70 zihinsel engelli olduğunu açıkladı.

Bir skandal görüntü de Gaziantep Kilis'ten geldi. Kilis'te tarihi çeşmeye idrarını yaparken görüntülenen kişi, rahat tavırlarıyla çeşmenin önünden uzaklaştı.

 

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay