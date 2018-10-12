Bebek pudraları zatürre yapıyor



Yeni doğan bebeklerde en çok karşılaşılan problemlerden biri olan pişikte pudra kullanmak, daha çok pişiği artırıyor. Pişik her üç yeni doğan bebekten birinde görülmekte. Oluşmasının temel sebebi de çok naif olan bebek cildinin tahriş olması. Bebeğin hassas cildine temas eden bezinin uzun süre değiştirilmemesi ve oluşan ıslaklık, beslenme düzenindeki değişiklikler, ilaç kullanımı, cildin temizlenmemesi ve alt temizliğinde kullanılan sabunlar, pişik riskini tetikler. Önlemenin en etkili yolu, alt bezinin kapladığı alanı her zaman temiz, kuru ve serin tutmak.. Pişiği pudra geçirmez belki daha kötü hastalıklara yol açabilir.

İster kumaş, ister kağıt bezler kullanılsın, zaman zaman bebeklerin poposunda kendisini parlak kırmızı renk ile gösteren tahriş durumları ortaya çıkar. Bu tablo pişik olarak adlandırılır. Bazı basit, temel koruyucu işlemler, bebeği pişikten veya daha ciddi durumlardan korur.

Kumaş ya da kağıt bezlerin kullanılmasında en önemli konu, sık değiştirmektir. Kullanılan bez ne zaman ıslanır veya kirlenirse değiştirilmelidir. Bebeğin altı daima kuru tutulmalıdır.

Eğer yeteri sıklıkta, bezleri değiştiriyorsanız, başka hiçbir şeye ihtiyacınız yoktur. Talk pudrası, günümüzde çocuk sağlığı uzmanlarınca önerilmemektedir. Eğer ille de bir pudra tatbik etmek gerekirse, bu maksatla hazırlanmış mısır nişastası tavsiye edilmektedir.

Pudralarda zatürre tehlikesi

Yapılan bazı çalışmaların, kullanılan pudra zerreciklerinin havada asılı kaldığı ve solunum ile bebeğin akciğerlerine gittiği, nadir de olsa pnömoni (akciğerde enfeksiyon, zatürre) yaptığı gösterilmiştir.

Bu yaklaşım pişiği engellemez. Kullanılan pudra ve parfüm içeren bazı ürünler, aslında bebek cildi için pişiklere sebep olabilecek kimyasal maddeler bulunabilmektedir. Bu tür ürünlerin alerjik madde içermediğinden emin olmalısınız.

Bebeğin, kirli altını temizlemenin en etkin yolu sabunlu su ile yıkamak, su ile durulamak ve kurulamaktır. Bir çok aile kokulu sabun veya alkol içeren ürünler kullanırlar. Bu tür kimyasalı olan ürünler de pişiklere sebep olabiliyor.

Bebek pudralarının suyu çekme özelliği olduğundan, ciltteki nemi de hapsederek pişiği arttırdığı için hekimler önermiyor. Pişik vakalarında bir uzmana danışmak, her zaman sağlıklı çözüme ulaşmayı sağlayacaktır.