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Bebek nasıl emzirilir?

Bebeklerin gelişiminde ilk 6 ay çok önemlidir. Bu zaman zarfında tek beslenme şekli ise sütle ile sağlanır. Süt, bebeğin sağlıklı bir birey olmasına yardımcı olur.

21 Ekim 2018 Pazar 16:20
Bebek nasıl emzirilir?

NASIL EMZİRİLMELİ?

Doğru emzirme tekniğinde dört temel nokta vardır. Bebeğin başı ve vücudu aynı doğrultuda, düz bir hat üzerinde olmalı, bunun için isterseniz yastık kullanabilir ve bebeğin vücudunu destekleyebilirsiniz. Ancak bebeğin başı, omuzları ve popo kısmının da desteklenmesi gerekir. Bebeğin burnu meme başı hizasında olacak şekilde yüzü memeye bakmalı ve anne bebeği kendi vücuduna yakın tutmalı. Bu sayede anne ve bebek arasındaki ilk yakın temas ve ilişki başlar.

BEBEK HANGİ POZİSYONDA EMZİRİLMELİ?

Bebeğin tutuşu önemlidir. Ancak emzirirken bebeğin pozisyonundan çok annenin rahat bir pozisyonda olması daha önceliklidir. İlk zamanlar emzirme periyodu uzun sürer, ancak alışma sürecinin ardından emzirme periyodu daha kısalır. Emzirirken anne oturur pozisyonda olmalı.

Sırtı dik ve bel boşluğu ile sırtı desteklenmelidir. Emzirirken boşta kalan kolunun altı ve diğer boşta kalan bölgelere yastık ilavesi yapılabilir.

Emzirirken hijyen de unutulmamalı. Emzirmeye başlamadan önce mutlaka eller yıkanmalı, tırnaklar kısa olmalıdır. Günlük duş alınması annenin de rahatlaması açısından önemlidir. Memeyi ayrıca temizlemeye gerek yoktur.

HANGİ SIKLIKTA EMZİRİLMELİ?

Yeni doğan dönemindeki bebek, her istediğinde ve en geç  3 saat aralıklarla 20–25 dakika boyunca emzirilmelidir. Bebekler kilo aldıkça, çene kasları geliştikçe ve dolayısıyla süt miktarı bollaştıkça bu süre kısalır.

SÜT RENGİ NEDEN DEĞİŞİR?

Annenin doğumdan sonraki ilk 3-4 gün boyunca ürettiği süt, kolostrumdur, kıvamı koyu rengi sarı gibidir. günden sonra gelen süt, olgun süttür. Sütün miktarı da artar; göğüsler dolu, sert ve ağır hissedilir. Bu süreç ''sütün gelmesi' olarak bilinir. Son süt, ön sütten daha beyaz görünür çünkü; daha fazla yağ içerir. Bu yağ anne sütünden alınan enerjinin büyük bölümünü karşılar. Bu nedenle bebeğin son sütü alması sağlanır. Ön süt çok miktarda üretilir ve yüksek miktarda protein, laktoz ve diğer besinleri içerir. Bebek ön sütten alması gerektiği miktarda aldığında ihtiyacı olan bütün sıvıyı bundan karşılar.

SÜT SAĞMA ŞEKLİ

İlk günlerde pompaya sağacak kadar süt olmaz. İlk 3-4 gün gerekli ise el ile sağım önerilir. 4-5 günden sonra göğüslerin durumuna göre süt sağma pompası ile boşaltılır. Özellikle çalışan annelerin gün içinde 2 kere süt sağması önemlidir.

 

Haber Tarihi: 21 Ekim 2018 Pazar 16:20
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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