Bebek bakıcısı seçerken sorulması gereken sorular

SİZİ EN İYİ TANIMLAYAN KELİMELER HANGİLERİ?

Bebeğinizle gün boyu vakit geçirecek kişinin hayatla barışık, iletişim becerileri kuvvetli, sabırlı, çocukları seven, çabuk sinirlenmeyen, temizliğe önem veren biri olması önemli. Bu soru size bu konuda ipuçları verebilir. Ayrıca iyi bir gözlemciyseniz, özgüveninin yüksek olup olmadığını, eleştiriler konusundaki yaklaşımını da bu sorunun yanıtlarından ve beden dilinden çıkarabilirsiniz.

NEDEN ÇOCUK BAKICISI OLDUNUZ?

Klasik ama önemli bir soru! Sonuçta işini severek yapan birisi her zaman ve her işte fark yaratır. Bu soruya vereceği yanıt size işini severek mi yaptığı yoksa bir zorunluluk olarak mı gördüğü konusunda fikir verebilir. Bu mesleği kaç yıldır yaptığını, uzun vadeli mi yoksa geçici olarak mı düşündüğünü, beş yıl sonrası için hayal ve hedeflerinin neler olduğunu da sorabilirsiniz

BAKICI OLMAKLA İLGİLİ EN SEVDİĞİNİZ VE EN ÇOK ZORLANDIĞINIZ YÖNLER NELER?

Bu, bir önceki sorunun devamı niteliğinde ve size adayınızı daha detaylı tanıma fırsatı veriyor. Aldığı sorumluluğun farkında mı? İnisiyatif alabiliyor mu? Hangi durumlar onda stres yaratıyor? Aileyle iletişimi nasıl? Bu soruların gerçek yanıtlarını onunla vakit geçirdikçe daha net fark edecek olsanız da cevapları ipucu verici olacaktır.

SON İŞİNİZDEN NEDEN AYRILDINIZ?

Maaşın düşüklüğü nedeniyle mi, evine olan mesafe nedeniyle mi, izin günleri konusunda anlaşamadığından mı? İşten ayrılmasının bir çok sebebi olabilir ve bu sebep size adayınızın beklentileri hakkında fikir verebilir.

ÇOCUKLAR SİZİNLE İLGİLİ NELERİ SEVERLER?

Çocukların bakış açısı bizimkinden çok farklı. Bu yüzden görüşmeyi yaparken kendi beklentileriniz kadar çocuğunuzun gözünden de düşünmeye çalışmalı, onunla iyi iletişim kurup kuramayacağını da göz önüne almalısınız.

BOŞ ZAMANLARINIZDA NELER YAPARSINIZ?

En klasik mülakat sorusunu atlamak olmaz! Birçok kişi “Kitap okurum, müzik dinlerim” gibi klasik yanıtlar verse de hobilerini öğrenmenizde fayda var. Böylece onu motive etmeniz gerektiğinde bir kitap mı yoksa bir konser bileti mi hediye etmeniz gerektiğine daha kolay karar verebilirsiniz.

ÇOCUKLARA DİSİPLİNİ NASIL ÖĞRETİRSİNİZ?

Bu soru hem yaklaşımını öğrenmeniz hem de siz evde yokken de kuralların ve sınırların sekteye uğramaması için önemli. Nasıl ki anne ve babanın tutumları benzer olması gerekliyse, aynı şey bakıcı için de geçerli. Örneğin siz evdeyken televizyon konusunda sınır koyuyorsanız ama bakıcı bu konuda umursamaz davranıyorsa bu ilerleyen zamanlarda sorun yaşamanıza sebep olacaktır.

SİGARA İÇİYOR MUSUNUZ?

Sigara içen bir bakıcıyı tercih etmemeye çalışın. Sigara kullanıyorsa bebeğinizin yanında içmeyecek olsa bile canı sigara istediği zamanlarda tahammülü azalabilir, aklı sigarada olduğundan dikkati dağılabilir. Ayrıca alerjisi veya başka bir sağlık sorunu olup olmadığını da sormalısınız.

