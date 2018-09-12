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Bebeğinizin odasında bitki beslemeyin

Bebeğinizin odasında bitki beslemekten uzak durmalısınız.

12 Eylül 2018 Çarşamba 13:30
Bebeğinizin odasında bitki beslemeyin

Bebeğinizin odasını nemlendirmeyi unutmayın! Bebeklerin cildi çok hassas olduğundan cilt bakımını hiçbir sorun yokken koruyucu olması için yapmalıyız ki alerji, pişik, isilik, cilt kuruluğu oluşmasın.

Bebeğinizin cildi normalden kuru ise nemlendirici sürebilirsiniz.

Doğum sonrasında göbeği düşene kadar dezenfektan ve gazlı bezle göbek bakımı yapmalıyız.

Günde bir kere banyodan sonra bebe yağı sürebiliriz, odamız normalden kuru ise nemlendirici sürebiliriz. Eğer odamız çok kuruysa sıcak bir suyu odaya koyup ortamın nemini arttırabiliriz.

Bebeğimizin odasında saksı bitkileri büyütmeye çalışmamalısınız. Bunlar onun ihtiyacı olan oksijeni paylaşacaklardır...

Pişik oluşumunu önlemek için yumuşak, anatomik ve içerik olarak bebeği rahatsız etmeyecek; idrarı iyi emen, pamuklu, pişik kremi emdirilmiş uygun alt bezi kullanmamız gerekir. Ayrıca idrar-gaytanın bebeğimizi rahatsız etmemesi için 3-4 saatte bir altını değiştirmeliyiz ve pişik önleyici kremler sürebiliriz.

Pişik kremi olarak genellikle çinko oksit, dekspantenol, hamamelis virginia veya bitkisel içerikli olan kremler kullanılmaktadır. Eğer pişik üzerine mantar eklenmişse tedaviye antifungal kremler de eklenmelidir. Eğer bebeğin altını geç açarsak pişik riski artar.

 

Haber Tarihi: 12 Eylül 2018 Çarşamba 13:30
  1. bebek odası
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