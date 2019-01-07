Bebeğinizin gözlerine iyi bakın

Bebeklerin gözlerinde bir yaşına kadar özellikle çapaklanma, kayma, sulanma, akıntı, kızarıklık ve kanama olabilir. Bazısı doğuştan olabilir. Bazısı zamanla ortaya çıkar.

● Çapaklanma her bebekte görülebilir. Genellikle kullanılan koruyucu göz damlalarının tepkisi olabilir.

Doğumdan 3-4 gün sonra görülen yoğun çapaklanma ve kızarıklık ise bakteriyeldir ve göz doktoru tarafından görülmesi gerekir.



Bebeklerin elleri ile gözlerini kontrolsüzce kaşımasını önlemek için bebek eldiveni takılması ve tırnakların kesilmesi önemlidir.

● Göz kayması ya da şaşılık doğumda var olabileceği gibi ileriki aylarda da ortaya çıkabilir. Doğumda çıkan göz kaymaları belirgin olup tedavisi çoğunlukla cerrahidir. Kısa zamanda planlanması gerekir. Çünkü doğumsal kaymalar gözlükle düzeltilemez ve ciddi göz tembelliği riski taşır. Geçer düşüncesi ile tedavisi ertelenen şaşılıklarda kalıcı görme bozuklukları oluşur.

Göz kaymasının cerrahi müdahaleden gözlük kullanımına kadar geniş bir yelpazede tedavi edilebilir.

● Kızarıklık çeşitli sebeplerle olabileceği gibi konjonktivit diye adlandırılan göz enfeksiyonlarına da eşlik eder. Bir kaza sonrası gözde çizilme, kızarıklı ve sulanma ile kendini gösterir. Özellikle 6. aydan sonra dışarıyla teması artan bebeklerde alerjik durumlarda kızarıklık ile birlikte kaşıntı ve gözleri ovma görülür. Bahar aylarında polenlere karşı alerjik duyarlılığı olan bebeklerin gözlerinde de kızarıklık, kaşıntı ve sulanma olur.

● Gözyaşı kanalı tıkanıklığı birinci aydan sonra başlayan geçmeyen sulanma veya akıntı gözyaşı ile kendini belli eder. Sulanmaya zaman zaman çapaklanma da eşlik eder. Göz doktorunun tarif edeceği gözyaşı kanalı masajı ve ara ara kullanılacak damlalarla bu süreç atlatılır. Bir yaşında hala geçmeyen sulanma veya akıntı cerrahi müdahale gerektirebilir.

● Kanamalar bebeklerin göz aklarında genellikle küçük çizgi şeklinde görülebilir. Bunlar çoğunlukla tırnak çizmesi sonucu olur. Tırnakların iyi kesilmesi ve sivri kenarlarının törpülenmesi önemlidir.

Gözün beyaz kısmında görülen daha yaygın kanamalar ise ciddi hastalıkların veya ciddi bir travmanın belirtisi olabilir. Bu durumda bebeğin hekime götürülmesi gerekir.