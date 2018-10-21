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Bebeğinizin cildine önem verin

Miniklerin hassas cildi kış havasından çabuk etkilenir ve ellerinde ve yüzlerinde deri kurumaları olur.

21 Ekim 2018 Pazar 16:22
Bebeğinizin cildine önem verin

Kışın soğuk ve kuru hava sebebiyle miniklerin cildinde sorunlar olabilir. En önemlisi ciltte kurumalardır. Miniklerin hassas cildi kış havasından çabuk etkilenir ve ellerinde ve yüzlerinde deri kurumaları olur. Bunlara kuruluk egzamaları denir. Vücudunun diğer yerlerinde de yine kuruluğa bağlı deri dökülmeleri olabilir.

Sıcak, soğuk, terleme döngüsü problemleri artırıyor. Sonuçta isilikler oluşabiliyor. İsilik bazen yaygınlaşır ve diğer hastalıklarla karışabilir. İsilik, zamanında hekim tedavisi olmaması halinde, miniğin kaşınmaları neticesinde egzama benzeri durumlara dönüşebilir...

Zaman zaman baharı hatırlatan havalarda, güneşe çıkan çocukların ellerinde, ayaklarında, kollarında kaşıntılı döküntüler ortaya çıkabilir. Bazı çocuklarda bahara yaklaşılan aylarda, hatta sanki deri değişimi gibi dökülme ve soyulmalara da rastlanıyor.

Unutmamak gerekiyor: Miniklerin cildinin sağlıklı olması, birçok dış tehdide karşı onların güvence altında olması demek. Onun için bebeğinizin cildine önem vermeli, onu temiz tutmalısınız. Ayrıca cildi kurutacak sabunlardan, kimyasallardan uzak durmalısınız.

En iyisi halâ ılık suyla vazelin

Daha önce her yirmi çocuktan birinde görülen egzema artık her beş veya altı çocuktan birinde görülüyor. Son yirmi yılda bebek ve küçük çocuklarda dört kat daha fazla olmaya başlayan çocuk egzaması, aileleri endişelendiren bir rahatsızlık. Narin cilde sahip bebekler ve küçük çocuklar, cilt rahatsızlıklarına karşı daha korumasız.

Dikkatinizi çekeriz: bazı hekimler, çocuk egzamasındaki bu artışı, ailelerin “çağdaş yaşam” heveslerine bağlıyorlar.

Reklamlara aldanmayın

Özellikle büyük şehirde yaşamanın bir bedeli olan hava kirliliğine dikkat çekiliyor.

Konunun ailelerdeki temizlik/hijyen bilgisizliği ile alakalı olduğuna da dikkat çekiliyor. Bebeğini temizleyeceğim diye reklamlara aldanıp onun hassas cildini birtakım zararlı kimyasal ürünlerle sıvayıp tehlikeye atan bilinçsiz anneler suçlanıyor.

ANTİBİYOTİKTEN KAÇININ

Egzama ve grip gibi bazı hastalıkların çok çocuklu ailelerde daha nadir görülmesi üzerine 1989 yılında geliştirilen bu hipoteze göre, aşırı antibiyotik ve temizleyici kullanımı çocukların bağışıklık sistemini tembelleştirip güçsüzleştiriyor. Doktorlar aynı zamanda, piyasada çok fazla bulunan "doğal" (!) bakım malzemelerinden de şikayetçi.

"Birşeyin doğal olması, onun sağlıklı ve faydalı olduğu anlamına gelmez." diyen dermatolog Dr. Elaine Siegfried, ailelere güzel kokulu ve paketli, "doğal" olduğu iddia edilen temizleyici, nemlendirici gibi ürünlere çok güvenmemesini tavsiye ediyor.

Bu tip ürünler illa ki egzamaya sebep olmasa bile, hastalığı artırıyor ve diğer bölgelere sıçramasına sebep oluyor. Çocuklar için en iyi cilt bakımının halâ ılık suda yıkama ve vazelin kullanımı olduğunu belirtiliyor.

Kimyasal içeren bakım ürünlerini satın almak yerine, evde kendi ürünlerinizi hazırlayabilirsiniz.

Onların cildi hassas

Her gün banyo yaptırmaya gerek yoktur. Altını değiştirdikten sonra ılık suyla poposunu yıkamak yeterlidir. Vücudunu yıkarken, sabun kullanmayın.

Altını sık sık değiştirirseniz ve hava alması için arasıra bezsiz bırakırsanız pişikten koruyabilirsiniz.

Antibakteriyel sabun veya ıslak mendile ihtiyacı yoktur. Antibakteriyel kimyasalların aşırı derecede kullanımı bağışıklık sisteminin gelişmesini engeller.

Talk pudrası bebeklerin akciğerlerine zarar verir.

Haber Tarihi: 21 Ekim 2018 Pazar 16:22
  1. kış egzaması
  2. bebek cildi

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