Bebeğinizin cildine bunları kullanmayın



Parapen: Bebek losyonları, şampuanları, sabunları, pudraları, yağları, ıslak mendiller, banyo köpükleri, paraben içerir.



Flatalatlar: Kobaylarda karaciğer, böbrek ve gelişmekte olan testislerde hasara yol açtığı saptanmıştır.

Katran: Kepek şampuanlarında aktif madde olarak kullanılır. Bebeklerinizi sakının.

Kokulu sabunlar: Piyasada binbir çeşit sabun var. Yanılmayın ve sadece saf zeytinyağı, defne sabunu kullanın. Ayrıca sabunlarınızı kullandıktan sonra kuru kalacakları bir yere kaldırın. En sona kalmış küçücük sabun parçalarını biriktirin. Sıcak suyun içine rendeleyin ve sıvı sabun olarak kullanın.