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Bebeğinizin cildine bunları kullanmayın

Bebeklerin cildi çok hassastır, onları bu maddelerden uzak tutmanız gerekiyor.

21 Ekim 2018 Pazar 14:53
Bebeğinizin cildine bunları kullanmayın


Parapen: Bebek losyonları, şampuanları, sabunları, pudraları, yağları, ıslak mendiller, banyo köpükleri, paraben içerir.

Flatalatlar: Kobaylarda karaciğer, böbrek ve gelişmekte olan testislerde hasara yol açtığı saptanmıştır.

Katran: Kepek şampuanlarında aktif madde olarak kullanılır. Bebeklerinizi sakının.

Kokulu sabunlar: Piyasada binbir çeşit sabun var. Yanılmayın ve sadece saf zeytinyağı, defne sabunu kullanın. Ayrıca sabunlarınızı kullandıktan sonra kuru kalacakları bir yere kaldırın. En sona kalmış küçücük sabun parçalarını biriktirin. Sıcak suyun içine rendeleyin ve sıvı sabun olarak kullanın.

Haber Tarihi: 21 Ekim 2018 Pazar 14:53
  1. paraben
  2. flatalat
  3. katran
  4. kokulu sabun
  5. bebek cildi
  6. bebek sağlığı

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