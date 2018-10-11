Bebeğinizi yıkarken...

Bebekler, ciltlerinde yeterince koruyucu yağ tabakası oluşmadığı için kolay üşür ve ısı değişikliklerine hemen uyum sağlayamazlar. Bebeklerin ciltlerindeki bariyer fonksiyonu gelişmediği için, ciltleri çabuk nem kaybeder. Bu sebeple banyo suyunun sıcaklığının 36 derece, oda sıcaklığının ise 22-24 derece olması gerektiği unutulmamalı.. Banyo süresi de 5-6 dakikadan fazla olmamalı.

Kuşkusuz yeni anneleri en çok tedirgin eden şeylerden biri de bebeğine banyo yaptırmak. Fakat konunun püf noktaları bilinirse hiç de zor değil; hattâ zevkli bir uğraş olabilir.

Unutmayalım ki; banyo, anne ile bebeği arasında sevgi bağlarını kuvvetlendirmesi açısından çok önemli bir faktör..

İşte bebeği yıkamadan önce, yıkarken ve yıkadıktan sonra dikkat edilecek önemli hususlar:

Yıkarken

Yıkama işlemine başından değil, vücudundan başlayın. Başı en son yıkayın. Bilin ki, bebekler ısıyı en çabuk başlarından kaybederler.

Bebeğin göğüs kısmını yıkarken baş, omuz ve sırtını bir elinizle destekleyerek poposunu küvete oturtun.

Sırtını yıkarken bebeği çenesinin altından sıkmayacak şekilde parmaklarınızla kavrarken vücudunu aynı elinizin kol kısmıyla destekleyin ve yarı dik olacak şekilde tutun.

En son başını yıkarken yüz üstü tutmalısınız. Kulaklarına su kaçmamasına dikkat etmelisiniz. Göbek kordonu düşene kadar bebeğinizi küvete yatırmadan, üzerine su dökerek, kordonu düştükten sonra ise küvete yatırarak yıkayabilirsiniz. Banyo sırasında yanınızda bir yardımcınız olursa işiniz kolaylaşır.

Yıkamadan önce

Bebeğinizi mutlaka karnı açken ya da beslenmeden en az 1.5 saat sonra yıkayın. Çünkü tok karınla yıkadığınızda midesine basınç yapıp kusmasına sebep olabilirsiniz.

Soğuk suyu, sıcak su katarak ılıştırın. Suyun sıcaklığını dirseğinizle kontrol edin.

Suyun yaklaşık 10 santimetre derinlikte olmasını sağlayın.



Bebeğin cildine uygun, gözlerini yakmayan bebek ürünlerini hazırlayın.

Küvetin içine mutlaka bir havlu ya da küvet filesi koyarak bebeğinizin sert zeminle temas etmesini engelleyin.

Yıkadıktan sonra

Kurulamak için mutlaka 2 havlu bulundurun. İlk havlu ile bebeğin vücudunu kuruladıktan sonra bebeğinizi giydirene kadar ikinci havlu ile sarılı tutun. Çünkü vücudundaki suyu emen ıslak havlu, bebeğinizin üşümesine ve hızla ısı kaybetmesine sebep olur. Bebekler üşüdüklerinde ısılarını tekrar kazanmak için enerji harcar ve bu da kilo alımını yavaşlatır. Giydirmeden önce bebeğinize masaj yaparak hem bebeğinizin gelişimine yardımcı olun hem de aranızdaki bağı kuvvetlendirin.

Yeni doğan cildi

Yeni doğan bir bebeğin cildi normalde losyon ve krem kullanımını gerektirmez. Gereksiz yere kullanılan yağlı kremler, sivilce oluşumuna ve cildin pürüzsüzlüğünü kaybetmesine yol açar. Böyle bir yanlış yapmamalısınız.

Yeni doğan bebeklerde sık rastlanan; ancak bir süre sonra kendiliğinden yok olan döküntülerle tedavi gerektiren cilt hastalıkları hakkında bilgi sahibi olmalısınız. Bunları birbirlerinden ayırmak, erken müdahale açısından son derece önem taşıyor. Bu sebeple sizlere bu konuda da kısa ve öz bilgiler sunacağız inşaallah..