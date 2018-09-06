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Bebeğinizi ishalden korumanın yolları

İshal su kaybı nedeniyle öldürücü olabilen bir hastalıktır.

06 Eylül 2018 Perşembe 12:25
Bebeğinizi ishalden korumanın yolları

İshali olan çocuğunuzda su kaybını önlemek için su ve sulu gıdaları (kaynatılmış çorbalar) her zamankinden daha fazla verin.

Her kakadan sonra, iki yaşından küçük çocuklara bir çay bardağı, iki yaşından büyüklere ise bir su bardağı, yukarıda sayılan içeceklerden mutlaka içirin.
İshali olan çocuğu aç bırakmayın, beslenmesine devam edin. İshalli çocuğu sık sık ve az az besleyin. Emiyorsa anne sütünü kesmeyin. Daha sık emzirin. Çocuğunuza, ishali geçtikten sonra, iki hafta süre ile ek bir öğün verin.

Ona ilk altı ay sadece anne sütü verin.

Dokuz aylık olunca kızamık aşısını yaptırın.

Çocuğunuza yiyecek hazırlamadan ve beslemeden önce, çocuğunuzun altını değiştirdikten sonra, kendiniz tuvaletten çıktıktan sonra mutlaka ellerinizi yıkayın. Ellerinizi yıkarken sabunu elinizde dört defa çevirmeniz yeterli olacaktır.

İshal olma riskini azaltmak için çocuğunuzu beslerken biberon kullanmayın. Bebeğinizin yiyeceklerini kolay temizlenen cam veya porselen kaplarda hazırlayın ve kaşık ile yedirin.

Temizliğinden emin olmadığınız yiyecek ve içecekleri asla kullanmayın.

Çiğ sebze ve meyveleri temiz su ile yıkamadan yedirmeyin.

Yiyecekleri ağzı kapalı olarak buzdolabında saklayın.

Pişirilmiş yiyeceklerinizi oda sıcaklığında iki saatten fazla bırakmayın ve bunları çocuğunuza yedirmeyin.

Temizliğinden emin olmadığınız suları kaynatıp soğutarak çocuğunuza içirin.

İçme ve kullanma sularınızı temiz kaynaktan temin edip, temiz kaplarda ağzı kapalı olarak saklayın.

Haber Tarihi: 06 Eylül 2018 Perşembe 12:25
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