Bebeğiniz için sorduklarınız



Emziren anne üşütünce bebeği ne kadar etkilenir?

Anne üşütürse en fazla kendi karnı ağrır, zira soğukta barsak kasılma ve hareketleri hızlanır, bu da karın ağrısı olarak hissedilir. Ancak bu fiziksel durumun süt yoluyla bebeğe geçmesi söz konusu değildir.

Anne gazlı içeceklerden tüketirse bebekte gaz olur mu?

Gazlı içecekler, sıkıştırılmış karbondioksit içeren sıvılardır. Ancak bu gaz baloncuklarının süt yoluyla bebeğe geçmesi fiziksel olarak imkansızdır. Bunlar içildiğinde açığa çıkan serbest karbondioksit midede gaz baloncukları şeklinde şişkinliğe yol açar. Anneler kendi sağlıkları açısından gazlı kolalı içeceklerden uzak dururlarsa daha iyi olur..

Bebekler neden yeşil kaka yapar?

En temel neden barsak pasajının hızlanmasıdır. Bebeğin kakasının yeşil olmasına sebep olan çok sayıda sebep vardır. Barsak hareketini artıran her türlü fiziksel ve kimyasal etken bebeğin kakasının yeşil olmasına yol açar. Bunun için endişelenmek gerekmez.

Bebeklerin tırnaklarını kesmek için kırkının çıkmasını beklemek gerekir mi?

Bebeğin tırnakları, tırnak yatağını ne zaman geçerse o zaman kesilir, bunun için kırkını beklemeye gerek yoktur. Bazen bebek doğduğunda bile kesilebilecek kadar uzun olabilir.

Bebeğin hıçkırmasının sebebi nedir?

Sıkışan bu hava kitlesi geğirilip çıkıncaya kadar hıçkırık devam eder. Bebeğin hıçkırmasının temel sebebi midede sıkışıp kalan bir hava cebininin mideden dışarı diyafram kasına doğru bir baloncuk oluşturup bu kası uyarmasıdır.

Bebeğin sık sık ağlaması karşısında onu kucağa almak doğru mu?

Yenidoğan bebeğin, dünyada yapayalnız, savunmasız ve çaresiz olarak, kendini güvende ve huzurlu hissedeceği tek ortam olan anne kucağından şımaracağı gerekçesi ile mahrum kalması ne acı! Bebeklerinizi her ağladıklarında kucaklayın. Gaddar annelik öğütlerine aldırmayın. Batılı anne 18'ine gelen çocuğunu umursamaz. Çocuk da annesini.. Oysa biz yavrumuz kaç yaşında olursa olsun kokusunu duyma hasreti çeken bir toplumuz. Bu da annelerimizin bizim damla gözyaşımıza kıyamamasınnın sonucudur.



Bebeğe şekerli su verilirse zararı olur mu?

Bebek şekerli suya alışınca memeyi reddeder. Zira şekerli suyun tadına alışan bebek anne memesini reddedebilir. Günümüzde anne sütüne yakın formül mamalar varken şekerli suyla bebeğin beslenmesi gereksiz, hatta zararlı bir davranış olabilir. Hele devrimizde şeker diye evlerimize soktuklarımızın çoğu mısır şurubu olup yetişkinlere bile zararlı. Aman şekerli sudan uzak durun!

Bebeğe yalancı meme ne zaman verilebilir?

İlk 3 ay bebeğe yalancı meme vermeyin. Ancak başardıklarında bu sefer de anne memesini kavramakta zorluk çekerler. Ancak bebeğin yalancı emziği tutmak için yaptığı dil, damak ve dudak hareketleri anne memesini emerken yaptığından çok farklıdır. İlk günlerde bebekler yalancı emziği tutmakta çok başarılı görünmezler. Bu nedenle mümkünse ilk üç ay bebeklere yalancı meme verilmemelidir. Anne-babaların en büyük isteği bebeklerini bir an önce yalancı emziğe alıştırıp bebeğin ağlama krizlerinden kurtulmaktır.

Bebek tok olsa bile anne memesi araması normal mi?

Bebek annesinin memesini bulunca rahatlar. Ona kavuşunca doğru yerde olduğunu hisseder, rahatlar. Dolayısıyla karnı tok bile olsa yenidoğan bebek, sürekli doğru yeri bulana kadar aranmak durumundadır. Tek bildiği sıcak anne kucağı ve anne memesidir.

Bebeğin memesinde süt birikirse ne yapılmalı?

Bebeğin memesinde süt toplanırsa geçmesini bekleyin. Masaj, memede enfeksiyon ve apseyle sonuçlanabildiğinden önerilmemektedir. Bu, birkaç hafta içinde zaten kendiliğinden geçecektir. Anneden gecen hormonların etkisiyle yenidoğan bebeğin memelerinde bazen süt toplanabilir, buna hiç el sürmemek en iyisidir.

Bebeğin hapşırması zararlı mıdır?

Bebeğin sık hapşırması reflekstir. Bu tamamen refleks bir olay olup, üşütme ile ilgili değildir. Yenidoğan bebekler genellikle doğum sırasında burunlarında bulunan salgı ve mukusu atmak için sık sık hapşırırlar. Bebek hapşırıyor diye de endişelenmeye gerek yoktur.

Bebekte göbek fıtığı oluşmuşsa ne yapmalı?

Göbeğinde fıtık varsa kendiliğinden geçer. Üzerine bağlanacak cisimlerin bu sürece olumlu ya da olumsuz etkisi olmaz. Göbek fıtıkları değil ceviz, portakal büyüklüğünde bile olsa genellikle kendiliğinden geçen oluşumlardır.