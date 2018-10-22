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Bebeğini denize atan kadına "iyi halden" müebbet hapis cezası

Fatih'te 40 günlük Tuğçe bebeği denize attıkları iddia edilen anne Fatma Karataş ve sevgilisi Mustafa Teneke'nin yargılandığı dava karara bağlandı. Anne Fatma Karataş'ı "iyi hal" indirimi uygulayarak müebbet hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti, sanık Mustafa Teneke'yi ise suçun sabit olmaması gerekçesiyle beraatine hükmetti.

22 Ekim 2018 Pazartesi 15:36
Bebeğini denize atan kadına "iyi halden" müebbet hapis cezası

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında tutuklu sanık Fatma Karataş hazır bulundu. Tutuksuz sanık Mustafa Teneke ise duruşmaya katılmadı. Söz alan sanık Fatma Karataş kendisini diğer sanık Mustafa Teneke'nin azmettirdiğini savunarak, "Pişmanım" dedi. Mahkeme heyeti,  sanık FatmaKarataş'ı "Altsoydan akrabayı kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme heyeti, sanık Fatma Karataş'a "iyi hal" indirimi de uygulayarak cezayı müebbet hapis cezasına çevirdi. Sanık Fatma Karataş'ın tutukluluk halinin devamına hükmedildi.  Mahkeme heyeti, diğer sanık Mustafa Teneke'ye ise isnat edilen suçun sabit olmadığı gerekçesiyle beraatine hükmetti.

İddianame

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede 2017 yılının Ocak ayında şüpheliler Fatma Karataş ile Mustafa Teneke'nin olay günü bebeğin masrafları konusunda tartıştıkları  anlatılıyordu. Sanık Mustafa Teneke'nin Tuğçe bebeği fırlatarak sesinin kesilmesine sebebiyet verdiği, Fatma Karataş'a da "Bu çocuktan kurtul. İntihar et" diyerek yönlendirdiği, Fatma Karataş'ın da olayın etkisiyle Tuğçe bebeği denize attığı öne sürülüyordu. Sanıkların "Altsoydan akrabayı kasten öldürmek" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapisleri talep ediliyordu.

Haber Tarihi: 22 Ekim 2018 Pazartesi 15:36
  1. İstanbul
  2. Bebeğini denize atan anne
  3. Fatma Karataş
  4. Müebbet hapis cezası
  5. Tuğçe bebek

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