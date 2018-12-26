Bebeğin gözlerine yakın bölgelere asla şampuan sürmeyin



Bebeğiniz için hazırlayacağınız plastik küvet ve file, bu banyo için oldukça kolaylık sağlayacaktır. Vücut sıcaklığına yakın temiz su ile küvet doldurduktan sonra (üçte ikisi) , bebeğinizi destekleyerek sırtüstü suya sokun. Şampuanla köpürtülen yumuşak bir sünger yardımıyla gövdesini, kollarını ve bacaklarını silerek temizleyin. Bebeğinizi hafifçe dikleştirerek sırtını ve popsunu temizlendikten sonra başını önden arkaya doğru, bebek şampuanı ile yıkayın. Ardından da temiz, ılık su dökerek bebeğinizi durulayın.



Bu sırada bebeğinizin gözüne yakın bölgelere şampuan sürmemeye dikkat edin. Yüz temizliği ise, banyo öncesinde ya da sonrasında ılık suya batırılmış pamuk ile yapılabilir. Bebeğin yıkanması bittikten sonra çocuk sırtüstü çevrilerek banyodan çıkarılır. Çocuğun vücudu havlu ile ovalamadan, hafif hafif bastırılarak silinir. Pişikleri önlemek amacıyla bebeğin diz, dirsekler ve deri kıvrımları iyi kurulanmalıdır. En son aşama olarak da bebek yağı ile bebeğinize masaj yaparak giydirebilirsiniz.