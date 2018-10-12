Bebeğimin gazını nasıl çıkartabilirim?

İlk önce dik olarak oturun ve bu sırada da bebeğinizi arkadan tutup bir eliniz ile destekleyin ve bebeğinizin çenesini omzunuza yerleştirin. Bu sırada diğer eliniz yardımı ile bebeğinizin sırtını yavaşça sıvazlayın. Bu olaya yardımcı olmak için isterseniz bu uygulamayı yaparken sallanan bir sandalyeye oturup hafif bir şekilde sallanabilirsiniz.

Daha sonra bebeğinizi göbeğinin üzerine kucağınıza uzandırın ve bu sırada bebeğinizin başının göğsünün olduğu seviyenin üstünde olmasına özen gösterin.

Eğer bebeğiniz beslenme sırasında huzursuzlanıyor ise bebeğinizi beslemeye ara verin ve bebeğinizin gazını çıkarttıktan sonra yeniden bebeğinizi beslemeye devam edin.

Anne sütü ile beslenen bebeklerde emzirme sırasında göğüs değişimi esnasında, biberon ile beslenen bebeklerde ise 60 ila 90 cc süt verildikten sonra bebeğin gazı çıkartılmalıdır.

Eğer bebeğinizde çok fazla gaz var ise ve çok fazla kusuyor ise ya da beslenme sırasında huzursuzluk yaşıyor ise emzirme sırasında mutlaka her beş dakika da bir ve biberon ile mama veriyorsanız her 30 mili litrede bir bebeğinizin gazını çıkartmalısınız.