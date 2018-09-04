Bebeğim anadilini öğreniyor

0-6 AYLIK bebeğe çeşitli tonlamalar ve kısa basit bir dil kullanmalısınız. Yemek yerken, içerken sırayla konuşun, anne konuşur, bebek yer. Annenin şarkı söyleyerek çocuğuyla konuşması ilgisini, dikkatini çekmesi için mükemmel bir yol...

7-12 AYLIK İKEN

Kelime çıkarma teşebbüslerine karşılık verin. Meselâ “baba” dediğinde, “baba işe gitti..” gibi basit cümle kurun.

12 AYDA

Bebek artık 3-5 kelime söyler. Adını bilir. Her maddeyi sık sık adlandırın. Şarkılar, ninniler, renkli kitaplar devri başlamıştır...

18 AY

İsimlerle birlikte 10-20 civarında kelime kullanır. İhtiyaçları basitçe ağzından dökülür.

Basit, duru-temiz bir dil kullanın. Hareket ve seslerini sık sık taklit edin ve doğru dil için örnek olun. Onun iletişim kurma çabalarını da övmeyi unutmayın.

24 AY-2 YAŞ

Cümle kurma uzunluğu 3 kelimeye çıkar. Kendisinden ismiyle bahseder. Resimleri adlandırır. Çoğul ekleri kullanır. 1 yıl içinde söz haznesi 300 kelimeye çıkar! Aslında 2 ile 4 yaş arası çocuklar söz haznelerini her gün 2 kelime artırırlar.



Yeni kelimeleri sık sık tekrarlayın. Önemli bilgileri aktarırken jest ve tonlama kullanmalısınız.

30 AY-2,5 YAŞ

Artık bebeğinizin yaklaşık 450 kelimesi vardır. Kısa ifadelerde zamirleri (ben, sen, o) kullanması için örnek olun. Hikayeler okuyun ve devamında ne olacağını anlatması için onu cesaretlendirin...

3 YAŞINDA

En az bir rengi adlandırır. Genelde oynarken veya yalnızken kendi kendine konuşur. Temel bir hikayeyi veya fikri aktarabilir. 1000 kelimeye kadar varmış kelime haznesine sahip olabilir. Adını ve yaşadığı semti söyleyebilir. Çocuğunuzla çocukmuşsunuz gibi oynamanız gereken günlerde olduğunuzu hiç hatırınızdan çıkarmamalısınız.

4 YAŞINDA

“Kim, nasıl, neden” de dahil olmak üzere pek çok soru sorar. 4-5 kelimeli cümle kurar. Geçmiş zamanı doğru şekilde konuşur. Çocuğunuzla uzun cümleler kurarak konuşabilir, ona uzun hikayeler okuyabilirsiniz.

5 YAŞINDA

5-6 kelimeli cümle kurma yeteneğine kavuşur. Birçok zıt kavramı anlar. Sizinle konuştuğunda onu dinleyin ve duygularını, fikir ve düşüncelerini sizinle tartışması için onu cesaretlendirin. Yetişkin dili kullanabilirsiniz, genellikle söyleyebildiklerinden daha çok şey anlar.

6-7 YAŞ ARASINDA

Yazı yazma ve okuma düzeyindedir. Kelimelerin yazılışı ile ilgili tartışın ve kelimelerdeki her harfi seslendirin. O da sizinle seslendirsin. Hızla yol alınacaktır.