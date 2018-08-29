Bebeği olan evler için tehlikeli çiçekler

Minikleri olan aileler, evlerindeki çiçeklere dikkat etmeli.. Çünkü bazı çiçekler zehirlidir ve miniklere zarar verebilir.

Açelya, çiğdem, ortanca, ökseotu, çan çiçeği, zakkum gibi bitkiler yenildiğinde zehirlenme yapabiliyor. Ayrıca dışarıda da dikkatli olmak gerek; ontoryum ve yonca gibi bitkiler de cilt, ağız ve deride tahriş yapar. Nergis zambağı, düğün çiçeği, siklamen, karanfil, sardunya, nergis, papatya, benjamin, lale soğanı, iris gibi bitkiler de ciltle temas halinde kaşıntı, yenildiğinde kusma ve mide krampına sebebiyet verir.