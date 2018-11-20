Bebeği kucaklamak beynini geliştiriyor

Yeni bir araştırmaya göre bebeklere ilk yıllarında sarılmanın, ilerleyen yaşlarında DNA’larını etkileyecek kadar derin bir etkiye neden olduğunu ortaya çıkardı.

Sarılmak bebeklerin bebek DNA'sını değiştiriyor!

Beyinlerini geliştiriyor. Kişinin bebeğine sık sık şefkatle sarılması, kucaklaması, sırtını okşaması beyin gelişiminde çok önemli. Her sarılma vücudumuza küçük bir doz oksitosin verir. Sevgi ile ilgili sinir taşıyıcıları ki onlara nörotransmitter’ler deniyor, yakınlık hissiyatı ve buna benzer birçok iyi etki oluşmasına sebep olur.

Bir bebeğe sarılma miktarının, bağışıklık sistemi ve metabolizmayı etkileyen alanlar da dahil DNA’larında en az beş noktada etkiye sebep..

Hayatlarının ilk haftalarında daha az kucaklanan bebeklerin ise hücrelerindeki moleküler gelişiminin yaşlarına göre yetersiz olduğu görüldü.

DOĞAR DOĞMAZ ANNEYE

Doğumdan itibaren anne ile bebek arasında oluşan güçlü bağ, bebeğin gelişimini ve ileriki yaşlardaki hayatını önemli ölçüde etkiliyor. Sağlam bir iletişim; çocuğun ruhsal ve mental sağlığına olumlu etki ediyor.

Anne-bebek ilişkisi, ceninin anne karnına düşmesiyle başlar. Annede duygusal farklılıklar ve hassasiyet artar. Daha anaç ve korumacı bir duyguya kapılır. Bebekte ise, dördüncü haftadan sonra sinir sisteminin gelişmesiyle birlikte his olgusu oluşur. Özellikle dördüncü aydan sonra annenin kalp atışını, nefes alışverişini hatta sesini bile ayırt eder. Bu sayede ilk iletişim ve etkileşim başlamış olur.

KOKUSUNU ALMALI

Bebek; 38 hafta boyunca bulunduğu ortamdan, bir anda bilmediği farklı bir ortama geçtiğinde korkar, ürker ve ne yapacağını bilemez. İlk olarak annenin kucağına verilmesi, o ortamın devam ettiğinin hissettirilmesi içindir. Annenin kokusunu alması, onun sesini duyması bile onun sakinleşmesine ve kendisini güvende hissettirir.

SEVGİ.. ŞEFKAT.. SEVGİ..

Bebeğin her şeyden önce korunmaya, bakıma ve sevgiye ihtiyacı olduğunu unutmamamız lazım. Sevgiyle sarılmak, karnı acıktığında bekletmeden beslemek, altını ıslattığında hemen değiştirmek, onu gezdirmek ve eğlendirmek; çocuğun güvende hissetmesi için yeterlidir.

Çalışan annelerin bebekleri dış dünyaya karşı maalesef daha güvensiz..

Bu durum, bakıcı ya da bebeğin bakımını üstlenen kişiye göre biraz değişir. Eğer bakıcı; sevgiden uzak ve bebeğin sadece yemeğini yedirip altını temizleyen biriyse, yazık!. Çünkü bebekler çevrelerinde olup biteni bir süre sonra ayırt etmeye başlar. Sevgi vereni, vermeyeni, ilgiyi, ilgisizliği çok çabuk hissederler..

Genelde anneanne ve babaanneler bu konuda daha yardımcı oluyor. Onların vereceği sevgiden kimse şüphe edemez. Ama bu yoksa, bakıcının bebek gelişimi, güvenliği ve bakımı konusunda eğitimi olup olmadığına en önemlisi "şefkat duygusu"na dikkat edilmeli.

Babasının kokusunu da almalı

Yine de bunların hepsi tam olsa dahi anne olarak içinizdeki sesi dinleyin; bebeğinizin size ihtiyacı var, size! Aile içi etkileşime değer verin. Hem anne, hem de baba çocuğuyla etkileşime girmeli. Bebekle iletişime mutlaka babası da katılsın. Yapılan araştırmalar, bebeklerin anne ve babasının sesini tanıdığını gösteriyor.

Özellikle babalar bebeğin bakımında sorumluluk almalı. Çocuğun; babasının kokusunu alıp sesini duyması, onun kendine güvenin pekiştirir.

Bebeğinize her gün bol bol sarılın ve kulağına ninniler, ilâhiler fısıldayın.

Onu sallayın ama ayakta değil! ilk dönemlerde bebeği sallamak faydalıdır ancak çocuğu sarsacak kadar şiddetli ve sürekliliği olan bir sallamadan kaçının. Yumuşak ve ritmik hareketlerle bebeği sallamanız, ona anne karnını hatırlatacaktır.

Bebeği mutlaka emzirin. Dünyaya geldikten sonraki ilk dönemde çok sık acıktıkları için, beslenme ihtiyaçlarını sakın ertelemeyin.

Kullandığınız bez de çok önemli. Bebekte pişik oluşturup huzursuzluk yapmayacak, kaliteli bir bez tercih edin.

Uyku alıştırmalarında aynı ninniyi, ilâhiyi söylemek, uyku öncesi banyo ya da masaj çocuğun daha çabuk uyumasını ve kendisini güvende hissetmesini sağlar.