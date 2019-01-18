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Bebeği emzikten bıraktırma yöntemleri nelerdir? Bebeği emzikten ayırmanın yolları

Bebek ilk doğunca emziğe alıştırmak zor oluyor daha sonrasında da bıraktırması zor oluyor. Birçok anne bebeğinin emzikten ayırma sürecinde sıkıntı yaşıyor. Peki uzmanların önerisi nedir? Bebek emzikten nasıl bıraktırılır? Bebeği emzikten ayırmanın yolları nelerdir? İşte bebeğe emziği bıraktırma yolları…

18 Ocak 2019 Cuma 00:05
Bebeği emzikten bıraktırma yöntemleri nelerdir? Bebeği emzikten ayırmanın yolları

Bebek ilk doğunca emziğe alıştırmak zor oluyor daha sonrasında da bıraktırması zor oluyor. Birçok anne bebeğinin emzikten ayırma sürecinde sıkıntı yaşıyor. Peki uzmanların önerisi nedir? Bebek emzikten nasıl bıraktırılır? Bebeği emzikten ayırmanın yolları nelerdir? İşte bebeğe emziği bıraktırma yolları…

BEBEĞİ EMZİKTEN VAZGEÇİRME YOLLARI

Emziği bebeğinizden aniden uzaklaştırmayın. Bu durum çocukta güvensizlik hissi uyandırır. Aniden ortadan kaldırmak yerine unutturmaya çalışın. Parka gitme, kitap okuma, oyuncak verme gibi daha etkin ve kalıcı yöntemler uygulayın.

Bir emzik hariç diğer emziklerin hepsini atın.

Elinizde kalan emziğin ucunu her gün 3-4 milimetre kesin.

Yavaş yavaş bebeğiniz için emzik, zevksiz bir hal alacak ve sonunda emecek bir şey kalmayacaktır.
Emziğe asla acı biber, nar ekşisi, sirke sürmeyin.

Emziği bıraktırmayı, kardeş doğumu, ev değişimi gibi etkili dönemlerde yapmamaya özen gösterin.

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Haber Tarihi: 18 Ocak 2019 Cuma 00:05
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