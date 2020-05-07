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Ekonomi

BDDK'dan yurtdışında kurulu 3 bankaya swap yasağı

BDDK, yurt dışında kurulu BNP Paribas, Citibank ve UBS bankalarna TL yükümlülüklerini yerine getirmediği için bir bacağı TL olan döviz işlem yasağı getirdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-07 15:12:00 -
BDDK'dan yurtdışında kurulu 3 bankaya swap yasağı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), yurtdışında kurulu 3 bankaya bir bacağı TL olan döviz işlem yasağı getirdi.

Yurtdışında kurulu BNP Paribas, Citibank ve UBS bankalarının TL yükümlülüklerini yerine getirmediğini bildiren BDDK, "Yurtdışında kurulu bu bankalar ile bir bacağı TL olan döviz işlemi yapılmayacak" açıklamasında bulundu.

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