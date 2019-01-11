BDDK'dan "taksit" düzenlemesi

İSTANBUL (AA) - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca (BDDK), kredi kartı harcamaları ve nakit çekimlerde taksitlendirme süresinin belirlendiği maddede değişikliğe gidildi.

BDDK'nın, Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik'i Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Değişiklik kapsamında yönetmeliğin kart çıkaran kuruluşlarda koruyucu hükümler, hesap ve kayıt düzeni, mali tablolar ve denetim bölümünde yer alan maddelerden bazılarında düzenlemeye gidildi.

Yeni yönetmeliğe göre, mal veya hizmet alımı sonrası belli bir ücret karşılığı borcun taksitlendirilmesi veya ödemenin ertelendiği dönemler de dahil olmak üzere, kredi kartları ile gerçekleştirilecek mal ve hizmet alımlarıyla nakit çekimlerinde taksitlendirme süreleri; Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığının görüşü alınarak kurul tarafından belirlenecek.

Eski yönetmelikte bu madde şu şekilde yer alıyordu:

"Mal veya hizmet alımı sonrası belli bir ücret karşılığı borcun taksitlendirilmesi veya ödemenin ertelendiği dönemler de dahil olmak üzere, kredi kartlarıyla gerçekleştirilecek mal ve hizmet alımları ile nakit çekimlerinde taksitlendirme süresi 12 ayı geçemez. Bu süre; elektronik eşya alımlarında 3 ay, bilgisayar alımlarında, kulüp ve derneklere yapılan ödemelerde, taşımacılıkla ilgili harcamalarda, hava yolları, seyahat acenteleri ve konaklamayla ilgili yurt dışına ilişkin harcamalarda 6 ay, hava yolları, seyahat acenteleri ve konaklamayla ilgili yurt içine ilişkin harcamalarda, sağlık ve sosyal hizmetlerle ilgili harcamalarda ve sağlık ürünü alımlarında, vergi ödemelerinde 9 ay olarak uygulanır."

Böylece yapılan değişiklikle, kredi kartı harcamaları ve nakit çekimlerde yapılabilecek taksit sayısının belirlendiği madde düzenlenirken, taksit sürelerinin Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığının görüşü alınarak BDDK tarafından belirleneceği bildirildi.

Öte yandan yönetmeliğin aynı bölümünde yer alan, "Kurumsal kredi kartları ile mal veya hizmet alımı sonrası belli bir ücret karşılığı borcun taksitlendirilmesi veya ödemenin ertelendiği dönemler de dahil olmak üzere gerçekleştirilecek mal ve hizmet alımları ile nakit çekimlerinde taksitlendirme süresi 9 ayı geçemez." maddesi de kaldırıldı.

BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Eski taksit sayıları geçerli. Kurul'a yetki alındı, orada daha hızlı olmak açısından. Kurul, eski yönetmelikteki taksit sayıları aynı olacak şekilde kararını aldı ve bugün Türkiye Bankalar Birliği ve Katılım Bankaları Birliği'ne gönderim yapıldı. Basına da duyurusu yapılacak." ifadelerini kullandı.