BDDK TL'yi düşürmeye çalışan 3 bankanın işlemlerini durdurdu! Dolar resmen çakıldı

Güne 7,20 seviyesi ile başlayan dolar kuru, gün içerisinde yükselişini sürdürerek rekor tazeledi. 7,26 seviyesinin üzerine çıkan kur, tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Ancak BDDK'nın BNP Paribas, Citibank ve UBS bankalarına yönelik swap yasağı kararıyla dolar resmen çakıldı.

7,11'e kadar geriledi

BDDK'nın kararına anında tepki veren kur, bir anda 7,11 seviyesine kadar geriledi. Kur saat 16.00 itibarıyla 7,17'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 7,76'dan, sterlin ise 8,88'den alıcı buluyor.

Ne olmuştu?

Söz konusu bankalar TL'ye yönelik manipülatif ataklarda bulunarak, TL'nin değer kaybetmesi için, ellerinde olmayan TL ile hızlı bir şekilde ve yüksek miktarda döviz almaya kalktılar. Ancak satın aldıkları döviz için Türk bankalarına olan TL yükümlülüklerini yerine getiremeyen bu finansal kuruluşlar, Merkez Bankasının EFT sisteminin kapanış saatini uzatmasına rağmen temerrüde düştüler.

Temerrüt nedir?

Temerrüt, kişinin borçlandığı edimi hukuka aykırı olarak yerine getirmemesi halidir. Yani alacaklı ya da borçlu taraflardan birinin borcunu ya da yükümlülüğünü zamanında ve usulüne göre yerine getirmemesi durumudur.