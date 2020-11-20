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Aktüel BBDSO Evren Işık Yasemin'i konuk etti
Aktüel

BBDSO Evren Işık Yasemin'i konuk etti

Yeniakit Publisher
2020-11-20 00:43:23 -
BBDSO Evren Işık Yasemin'i konuk etti

BURSA (AA) - Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO) bu haftaki "Barok Aryalar" konserinde, İstanbul Devlet Opera ve Balesi solisti Evren Işık Yasemin'i ağırladı.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde (AKKM) düzenlenen konseri şef Can Okan yönetti.

Konserde, George Frideric Handel'in "Giulio Cesare - Se pieta" ve "Alcina" ile Jean-Philippe Rameau'nun "Les Indes Galantes" gibi eserleri BBDSO eşliğinde seslendirildi.

Gecenin sonunda solist ve şefin performansı sanatseverler tarafından uzun süre alkışlandı.

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