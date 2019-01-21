BBC'den dikkat çeken Fenerbahçe yorumu! 'Şimdi bir hayal edin, Liverpool veya Arsenal...'

BBC Sport'tan Matt Davis, Fenerbahçe'nin kötü gidişiyle ilgili bir haber yayınladı. Dünyaca ünlü yayın organı BBC, haberi manşetten yayınladı.

İşte Fenerbahçe'yle ilgili yazılanlar:

Türkiye spor tarihinin en başarılı kulüplerinden biri ve eski bir Avrupa devi, domine etmeye alıştığı ligin alt sıralarından yer alıyor. Kulüp Başkanı Ali Koç, "Sezona başladıktan sonra en kötü senaryoyu çizin desek, kimse bu durumu tahmin edemezdi" diyerek durumu özetliyor.

Fenerbahçe şu an küme düşme bölgesinde yer alıyor, sondan ikinci sırada ve lider İstanbul Başakşehir'in 22 puan gerisinde.

"Hiçbir zaman küme düşmedi"

19 kez Süper Lig şampiyonu olan bir kulüp için önüne geçilemez bir düşüş yaşandı. Türkiye'de Fenerbahçe'den daha çok şampiyon olan tek bir takım var, 22 kez ile Galatasaray. Fenerbahçe, 1959'dan bu yana yer aldığı ligde hiçbir zaman küme düşmedi. En kötü derecesi 1980/81'deki 10. sıraydı. 2002/2003'ten beri hep ilk 4'ün içindeydiler.

Şimdi bir hayal edin. Liverpool veya Arsenal, Premier Lig'de düşme hattına inmiş. Şimdi durumu anlayabilirsiniz. Peki, bu nasıl oldu?

Dünya yıldızları oradaydı

Bir zamanlar Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldızları vardı. Jay Jay Okocha, Pierre van Hooijdonk, Alex, Nicolas Anelka, Roberto Carlos, Dirk Kuyt, Nani ve Robin van Persie gibi yıldızları vardı. Şu an kadrolarında eski Liverpoollu Martin Skrtel, Spurs forveti Roberto Soldado, Swansea'den Andre Ayew, Leicester'ın rekor transferi Islam Slimani ve Fransız yıldız Mathieu Valbuena var.

Hollandalı Phillip Cocu, PSV ile 3 kez şampiyonluk kazandıktan sonra geldiği Fenerbahçe'de sadece 4 ay görevde kaldı, 10 maçın 5'ini kaybetti ve ekim ayında görevden alındı.

Akhisarspor'a karşı alınan 3-0'lık mağlubiyet o kadar kötü bir etki yarattı ki, Başkan Ali Koç oyuncuların uçaklarını iptal etti ve 5 saatlik bir otobüs yolculuğuyla İstanbul'a geldiler.

İkinci Ersun Yanal dönemi

Ardından, Türk teknik direktör Ersun Yanal aralık ayında ikinci kez kulübün başına geldi.

Fenerbahçe'nin problemlerinden bir tanesi UEFA Finansal Fair Play kuralları ve bu kural gereği kulüp harcama gücünden yoksun kalıyor. FFP'nin başabaş kuralı gereği kulüp geliri kadar harcayabiliyor.

Yeni Başkan Ali Koç, kulübü geçen yaz Aziz Yıldırım'ın 20 yıllık iktidarından sonra devraldı. Koç, yanına Tottenham ve Liverpool'un eski sportif direktörü Damien Comolli'yi aldı.

Aralık ayında Koç, FFP'nin 60 milyon Euro kar etme hedefini tutturmalarının imkansız olduğunu açıkladı. UEFA'nın finansal kısıtlamaları gereği kulüp ilk önce genç ve bilinmeyen yeteneklere yöneldi.

Avrupa'dan vazgeçebileceklerini açıkladı

Koç, medyaya yaptığı açıklamada FFP ile yapılan anlaşmayı yakalamalarının imkansız olduğunu ve Türkiye'de tekrar şampiyon olmak adına Avrupa'da mücadele etme hedeflerinden vazgeçebileceklerini söyledi.

Ersun Yanal'ın geri dönüşüyle birlikte olumlu bir hava yakalandı. Kulübe 4. yıldızı takmak için 20. şampiyonluğu kazanacaklarını söyledi. 57 yaşındaki Türk antrenör, Fenerbahçe'nin 2013/14'teki son şampiyonluğunu kazandıran isimdi. Kulüp yönetimiyle yaşadığı anlaşmazlıklar nedeniyle görevini bırakmıştı.

Ligde yaşadığı sıkıntılar bir yana Fenerbahçe hala Avrupa'da mücadele ediyor ve UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri Zenit.