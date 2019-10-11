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BBC yine iş başında! Harekatla ilgili skandal manipülasyon

İngiliz BBC’nin Suriye sınırından bildirdiği haberde, Türkiye’nin Suriye’ye saldırdığı belirtilirken, Barış Pınarı Harekatı bir işgal operasyonu olarak nitelendirildi.

11 Ekim 2019 Cuma 13:52
BBC yine iş başında! Harekatla ilgili skandal manipülasyon

Barış Pınarı Harekatı’nı yakından takip eden BBC, Türk ordusunun YPG’li teröristlere karşı yürüttüğü operasyonu, Suriyeli sivil halka uygulanan şiddet gibi göstermeye çalışıyor.

Yapılan haberde, Suriye sınırından yaptığı yayında BBC muhabiri, çatışmalarda sınırın her iki tarafından da ölüm ve yaralanma haberlerinin geldiğini belirtirken, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine YPG'li teröristler tarafından atılan havan sonrası yaşanan patlamada şehit düşenlere ayrıca yer verilmedi.

Türkiye’nin, aralarında 9 aylık Muhammed Omar ve 3 çocuğun da bulunduğu 7 kişi şehit verdiği belirtilmezken, Suriye’nin Kamışlı bölgesindeki saldırıda yaralanan çocukların görüntüsünü, Türk ordusunun "saldırısı" nedeniyle gerçekleşmiş gibi yansıttı.

BBC muhabiri, yaptığı anonsta Türkiye için işgalci tanımını kullanırken şu ifadelere yer verdi:

"Türk kuvvetleri tarafından hava ve karadan yürütülen saldırının ikinci gününde, Suriye’nin kuzeyinde yaklaşık 60 bin kişi evlerini terk etti. Sınır bölgesindeki ağır çatışmalar devam ederken, sınırın her iki tarafında da birçok sivil hayatını kaybetti, düzinelercesi ise yaralandı. Suriye’deki Kürt savaşçıları terörist olarak nitelendiren Erdoğan, yüzden fazla teröristin de öldürdüğünü iddia ediyor. Türkiye, sınır bölgesinin içinde kalan toprakları, 8 yıldır devam eden iç savaştan kaçan milyonlarca Suriyeliyi, güvenli bölge adını verdiği bir alan yaratmaya çalıştıkları gerekçesiyle ele geçirmeye çalışıyor."

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Haber Tarihi: 11 Ekim 2019 Cuma 13:52
  1. Şanlıurfa
  2. bbc
  3. harekat
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  • GurbetçiGurbetçi7 dk önce
    Bu tür ..leri Türkiye ye alınmamalı.

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