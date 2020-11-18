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Aktüel BBC, 1995'te Prenses Diana'nın röportaj vermesi için kandırıldığı iddialarını soruşturacak
Aktüel

BBC, 1995'te Prenses Diana'nın röportaj vermesi için kandırıldığı iddialarını soruşturacak

Yeniakit Publisher
2020-11-18 18:57:16 -
BBC, 1995'te Prenses Diana'nın röportaj vermesi için kandırıldığı iddialarını soruşturacak

LONDRA (AA) - İngiliz kamu yayın kuruluşu BBC, Prenses Diana'nın 1995 yılında kanala röportaj vermesi için sahte belgelerle kandırıldığı ve kurumun da bunu bilmesine rağmen üstünü kapattığı iddialarıyla ilgili soruşturma başlattı.

BBC Genel Müdürü Tim Davie, Diana'nın kardeşi Charles Spencer tarafından dile getirilen bu suçlamalara ilişkin gerçeği öğrenmekte kararlı olduklarını belirterek, konuyu soruşturması için eski yargıç John Dyson'ın görevlendirildiğini duyurdu.

Dyson da çalışmaya hemen başlayacağını, soruşturmanın hem eksiksiz hem de adil olacağını vurguladı.

Röportajı yapan BBC muhabiri Martin Bashir ise konuya ilişkin henüz bir açıklamada bulunmadı. Kanalda halen görev yapan Bashir'in kalp ameliyatı ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinin ardından izinde olduğu belirtildi.

- "BBC üstünü kapattı"

Spencer, BBC muhabiri Bashir'in kendisine ve kız kardeşine, Diana'nın güvenlik servisleri tarafından dinlendiği ve 2 yardımcısının da Diana hakkında bilgi toplamak için para aldığını söylediğini iddia etmişti.

Bashir'in iddiasını ispatlamak için sahte banka hesap dökümleri gösterdiğini kaydeden Spencer, BBC'nin de konuyu bilmekle kalmayıp üstünü kapattığını belirtmişti.

Prenses Diana, meşhur röportajında başka biriyle ilişkiyi yaşadığını kabul etmiş ve tahtın varisi Prens Charles ile olan evliliğine ilişkin detaylar vermişti.

Evliliği 1996 yılında sona eren Prenses Diana, Ağustos 1997'de Paris'te trafik kazası sonucu hayatını kaybetmişti.

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