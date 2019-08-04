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BB Erzurumspor son 5 sezondur sezonun ilk maçlarını kazanamıyor

Süper Lig’e veda ederek TFF 1.

04 Ağustos 2019 Pazar 13:31
BB Erzurumspor son 5 sezondur sezonun ilk maçlarını kazanamıyor

Süper Lig’e veda ederek TFF 1.Lig’e düşen BB Erzurumspor son 5 sezondur oynadığı liglerde ilk maçları kazanamıyor.


TFF. 1. Lig ekiplerinden BB Erzurumspor 5 sezon önce TFF 3. Lig’in başlangıç maçından bugüne kadar oynadığı liglerde sezonun ilk maçından galip ayrılamadı.


2014- 2015 sezonunda TFF. 3. Lig’de mücadele veren Erzurum ekibi ligin ilk haftasında evinde Ayvalıkgücü ile karşılaşmış bu mücadeleden 1-0 mağlup ayrılmıştı. O sezon ligi 4. bitiren mavi-beyazlı ekip 2015-2016 sezonunda yine ilk hafta maçına evinde çıkmasına rağmen Yeşil Bursa ile 1-1 berabere kalmıştı. Sezonu şampiyonlukla tamamlayan BB Erzurumspor 2. Lig’e yükselmişti. Çift başlı kartallar 2016-2017 sezonunda 2. Lig’de ki ilk maçında evinde Amed Sportif’e 2-1 mağlup oldu ve 3 sezon üst üste ilk maçlarını kazanamadı.


2. Lig’de play-off’la TFF 1. Lig’e yükselen Erzurum ekibinin 2017-2018 sezonunda da kaderi değişmedi. 1. Lig’de ilk maçına Ankaragücü deplasmanında çıkan mavi-beyazlılar sahadan 0-0 beraberlikle ayrıldı. TFF 1. Lig’de play-off oynayarak Süper Lig’e çıkan BB Erzurumspor Süper Lig’in ilk haftasında Konyaspor deplasmanından 3-2 mağlup ayrıldı.


2019-2020 sezonunda TFF 1. Lig’de mücadele verecek BB Erzurumspor ilk hafta evinde İstanbulspor ile 18 Ağustos Pazar günü karşılaşacak. Erzurum ekibi sahadan galibiyet ile ayrılarak ilk hafta şansızlığını kırmak istiyor.

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Haber Tarihi: 04 Ağustos 2019 Pazar 13:31
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