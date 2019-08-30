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BB Erzurumspor, Boluspor karşısında galibiyet hedefliyor

TFF 1.

30 Ağustos 2019 Cuma 10:34
BB Erzurumspor, Boluspor karşısında galibiyet hedefliyor

TFF 1. Lig’de şampiyonluk hedefiyle sezona başlayan BB Erzurumspor, ligde ilk iki haftada alamadığı üç puanı Boluspor karşısında kazanmak istiyor.


TFF 1. Lig’in üçüncü haftasında yarın seyircisi önünde ağırlayacağı Boluspor karşısında ilk galibiyetini ve üç puanını kazanmak isteyen BB Erzurumspor, Teknik Direktör Muzaffer Bilazer yönetiminde hazırlıklarını sürdürüyor.


Antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan mavi-beyazlı futbolcu Mehmet Murat Uçar, “Öncelikle sezona şampiyonluk parolasıyla başladık. İlk haftalarda böyle kazalar olur. Biz de takım olarak arkadaşlarımızla büyük bir üzüntü içerisindeyiz. İlk haftalarda bunları yaşayıp gidermemiz önemli. Böyle kazalar olabilir. Sezon sonunda nihai hedefimiz şampiyonluk. Boluspor maçına çok iyi hazırlandık. Maçın önemini biliyoruz. Çok güzel bir ortam var. Huzurlu bir ortamımız var. Tek eksiğimiz galibiyet. Bu maçı alarak yükselişe geçeceğiz. Galibiyeti taraftarlarımıza armağan etmek istiyoruz” diye konuştu.


BB Erzurumspor’un başarılı golcüsü Mickael Pote ise şu ifadeleri kullandı:



“Gerçekten çok iyi karşılandım burada. Soğuk bir şehir. Taraftarımızın sıcak olması iyi bir şey. Daha iyi sonuçlar almak istiyoruz. Herkes çok iyi motive olmuş durumda. Boluspor karşısında elimizden geleni yapacağız. Yeni bir takımız. Adaptasyon sorunumuz var, bunu kısa sürede aşacağız. İyi sonuçlar alarak ilerlemek istiyoruz.”


Antrenmanı Kulüp Başkanı Hüseyin Üneş ile birlikte takip eden İl Sağlık Müdürü Dr. Gürsel Bedir, idman sonrası sonrası teknik heyet ve oyunculara baklava ikramında bulundu.

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Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 10:34
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