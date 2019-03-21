BB Erzurumspor, Antalya Belek’te kampa girdi
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, milli maçlar nedeniyle lige verilen aranın ardından Antalya Belek’te bir hafta sürecek kamp hazırlığına başladı.21 Mart 2019 Perşembe 09:51
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, milli maçlar nedeniyle lige verilen aranın ardından Antalya Belek’te bir hafta sürecek kamp hazırlığına başladı.
Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu, yönetiminde konakladığı otelin spor tesislerinde gündem çift antrenman ile hazırlıklarını sürdürüyor.
Mavi-beyazlılarda sakatlığı devam eden kaptan Egemen Korkmaz ve Rasad Muhammed kampa katılmadı. Bu arada BB Erzurumspor kalecisi İbrahim Sehiç Bosna Herkes milli takımı kadrosunda yer aldığı için kampa katılamadı.
Büyükşehir Belediye Erzurumspor’un kampı29 Mart 2019 günü sona erecek.
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