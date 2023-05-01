Altılı Masa, Cumhurbaşkanlığı için ortak adayını, meçhul pazarlıklar sonucu CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu olarak duyurdu. Kılıçdaroğlu'na ilk destek veren parti ise HDP oldu. Altılı Masa olarak tanınan fakat daha sonra PKK'nın siyasi uzantısı olan HDP ile kirli pazarlıklar içine giren Millet İttifakı, HDP'lileride masaya davet ederek Yedili Masa'ya dönüştüler. Oy için kurulan yapılan kirli oyunlar büyük tepkilere neden oldu. Bu tepkilere her geçen gün bir yenisi ekleniyor.Son olarak 7’li koalisyonun HDP ile bağlantısı üzerinden pankart hazırlayan Ülkü Ocakları’nın hamlesi büyük yankı uyandırdı. Kılıçdaroğlu-Demirtaş, Akşener-Pervin Buldan'ın yer aldığı afişler kirli pazarlığı anlatan en iyi gösrsellerden oldu.

"DİKKAT ATTIĞIN HER OY MEHMETÇİĞE KURŞUN OLMASIN"

Ülkü Ocakları, 7'li koalisyon ve Kandil'in siyasi uzantısı HDP'nin aynı çizgide buluşmasını çok çarpıcı bir pankartla gözler önüne serdi. Kemal Kılıçdaroğlu-Selahattin Demirtaş, Meral Akşener-Pervin Buldan'ın yer aldığı pankart büyük ses getirdi. Söz konusu pankartta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile terör tutuklusu HDP eski eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın yüz fotoğrafları bitişik olarak resmedildi. Pankartta "Dikkat! Attığın oy Mehmetçiğe kurşun olmasın" ifadesi yer aldı.

"BİRLEŞİK YÜZ FOTOĞRAFLARI KULLANILDI"

Diğer afişte ise İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın birleşik yüz fotoğrafı kullanıldı. Pankartta, "Bazıları iki yüzlüdür" yazıldı. Pankart ilk olarak Ümraniye Ülkü Ocakları ile karşı binaya asıldı. Ancak CHP’liler, karşı binadan pankartın ipini kesti. Bunun üzerine pankartın Ümraniye Ülkü Ocakları binasına asıldığı öğrenildi.