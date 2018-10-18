Bazı faydalılar çocukta alerjiye yol açabiliyor



Bağışıklık sistemi besin maddesini, yanlışlıkla zararlı bir madde olarak algıladığı zaman da işte o malum besin alerjisi ortaya çıkıyor. Vücut o besin maddesine karşı koymaya özel antikorlarını üretiyor.

Çocuk aynı besin maddesini daha sonraları yediğinde, immun sistem büyük miktarlarda kimyasal maddeler ve histamin salgılar. Bu kimyasal maddeler, solunum sistemi, sindirim sistemi, cilt ve kalp-dolaşım sistemlerini etkileyebilecek bir dizi alerjik reaksiyonu tetikliyor.

Bu besİnlere dikkat edin

Besin alerjileri bebeklik çocukluk döneminden ve hatta anne karnından başlayarak bile görülebilir. Ailesinde en azından bir ebeveyni veya bir kardeşinde alerjik rinit, astım, besin alerjisi veya egzema gibi alerji öyküsü olan bebeklerin hayatlarının ilk 5-7 yılı içinde besin alerjisi ortaya çıkma riski yüksektir.

Faydalı bir besin zararlı olabilir

Besin alerjilerinin yüzde 90’ı inek sütü, yumurta, buğday gibi hep faydalı bildiğimiz besinlerden kaynaklanabiliyor.



Ayrıca soya, ceviz, badem, yer fıstığı gibi yağlı tohumlar, balık, susam, kabuklu deniz canlılarına karşı da alerji gelişebilir.

Bu besinlerin yapısında bulunan alerjenler suda çözünebilir glikoproteinlerdir.

Yetişkinlerde de..

Alerjik reaksiyonların görülme sıklığı, genetik faktörler, yaş, beslenme alışkanlıkları ve yaşanan coğrafyaya göre farklılık gösterir.

Genel olarak yetişkinlerin yüzde 1.4-2.4’ünde alerji görülür. Bunun dışında üç yaş altındaki çocukların yüzde 6’sında, atopik dermatit teşhisi konan çocukların yüzde 35’inde alerji dikkat çeker. Öte yandan astımlı çocukların yüzde 6-8’inde alerji görüldüğü veriler sonucu bilinmektedir.