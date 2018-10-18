THY- Euroleague
0553 313 94 23

Bazı faydalılar çocukta alerjiye yol açabiliyor

Çocuklarda bazı besinlere karşı çocuk vücudu savunma sistemini harekete geçirerek o besin maddesine özgü antikorlarını üretmeye başlayabiliyor.

18 Ekim 2018 Perşembe 14:20
Bazı faydalılar çocukta alerjiye yol açabiliyor


Bağışıklık sistemi besin maddesini, yanlışlıkla zararlı bir madde olarak algıladığı zaman da işte o malum besin alerjisi ortaya çıkıyor. Vücut o besin maddesine karşı koymaya özel antikorlarını üretiyor.

Çocuk aynı besin maddesini daha sonraları yediğinde, immun sistem büyük miktarlarda kimyasal maddeler ve histamin salgılar. Bu kimyasal maddeler, solunum sistemi, sindirim sistemi, cilt ve kalp-dolaşım sistemlerini etkileyebilecek bir dizi alerjik reaksiyonu tetikliyor.

Bu besİnlere dikkat edin

Besin alerjileri bebeklik çocukluk döneminden ve hatta anne karnından başlayarak bile görülebilir. Ailesinde en azından bir ebeveyni veya bir kardeşinde alerjik rinit, astım, besin alerjisi veya egzema gibi alerji öyküsü olan bebeklerin hayatlarının ilk 5-7 yılı içinde besin alerjisi ortaya çıkma riski yüksektir.

Faydalı bir besin zararlı olabilir

Besin alerjilerinin yüzde 90’ı inek sütü, yumurta, buğday gibi hep faydalı bildiğimiz besinlerden kaynaklanabiliyor.

Ayrıca soya, ceviz, badem, yer fıstığı gibi yağlı tohumlar, balık, susam, kabuklu deniz canlılarına karşı da alerji gelişebilir.

Bu besinlerin yapısında bulunan alerjenler suda çözünebilir glikoproteinlerdir.

Yetişkinlerde de..

Alerjik reaksiyonların görülme sıklığı, genetik faktörler, yaş, beslenme alışkanlıkları ve yaşanan coğrafyaya göre farklılık gösterir.

Genel olarak yetişkinlerin yüzde 1.4-2.4’ünde alerji görülür. Bunun dışında üç yaş altındaki çocukların yüzde 6’sında, atopik dermatit teşhisi konan çocukların yüzde 35’inde alerji dikkat çeker. Öte yandan astımlı çocukların yüzde 6-8’inde alerji görüldüğü veriler sonucu bilinmektedir.

Haber Tarihi: 18 Ekim 2018 Perşembe 14:20
  1. alerji
  2. besin alerjisi

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Nüfus müdürlüğü alımları ne zaman yapılacak?
    1. Nüfus müdürlüğü alımları ne zaman..
    2. Putin, Sisi'yi yanına oturttu!
    3. Muhaliflerin ‘medya kombini’ çöktü
    4. Çin, uzaya 'yapay Ay' gönderiyor!..
    5. Hollanda'dan Suudi Arabistan kararı
    6. "Berat Albayrak başaracak diye ödü..
    7. Mevlüt Uysal'dan adaylık açıklaması
    8. CHP''den Muharrem İnce ve Mansur Yavaş..
    9. Karabük'ün Eskipazar ilçesinde 2 ev..
    10. İstanbul Bahçelievler'de dehşet evi!..
    11. Ara Güler nereye defnedilecek?
    12. Damien Comolli: Başakşehir maçındaki..
    13. Bu besinler kanserden koruyor
    14. Telefon dolandırıcısına 12 yıl hapis,..
    15. Başkan Erdoğan'dan şiirli taziye mesajı
    16. Emzirmede birinciyiz
    17. 2019 asgari ücret için ilk rakam..
    18. Yarın başlayacak! iPhone'a 2 bin 100..
    19. İBB Meclisi onayladı! O metro hattı..
    20. Iğdır Emniyet Müdürlüğüne yeni atama
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    EYT emeklilikte yaşa takılan mağdurların umudu Erdoğan'dı
    EYT emeklilikte yaşa takılan mağdurların umudu Erdoğan'dı
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın

    Günün Karikatürü

    18 Ekim 2018
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı