Baz istasyonundan 24 akü çalan hırsızlar tutuklandı
Aydın'da bir GSM operatörüne ait baz istasyonundan 24 tane akü çaldığı belirlenen 3 zanlı tutuklandı.01 Ocak 2019 Salı 15:02
Alınan bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı asayiş timleri, Sınırteke Mahallesi'nde bir GSM operatörüne ait baz istasyonundan hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Otomobil park halinde bulundu
Baz istasyonundan 24 çelik akünün çalındığını tespit eden ekipler, olayın şüphelilerinin kullandığı otomobili Germencik ilçesi Kızılcagedik Mahallesi'nde park halinde buldu.
Çalınan malzemeler ele geçirildi
Otomobilde arama yapan ekipler, çalınan malzemeleri ele geçirdi.
Tutuklandılar
Gözaltına alınan F.A. A.E. ve M.C.Ö. sevk edildikleri nöbetçi mahkemece tutuklandı.
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