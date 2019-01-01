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Baz istasyonundan 24 akü çalan hırsızlar tutuklandı

Aydın'da bir GSM operatörüne ait baz istasyonundan 24 tane akü çaldığı belirlenen 3 zanlı tutuklandı.

01 Ocak 2019 Salı 15:02
Baz istasyonundan 24 akü çalan hırsızlar tutuklandı

Alınan bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı asayiş timleri, Sınırteke Mahallesi'nde bir GSM operatörüne ait baz istasyonundan hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Otomobil park halinde bulundu

Baz istasyonundan 24 çelik akünün çalındığını tespit eden ekipler, olayın şüphelilerinin kullandığı otomobili Germencik ilçesi Kızılcagedik Mahallesi'nde park halinde buldu.

Çalınan malzemeler ele geçirildi

Otomobilde arama yapan ekipler, çalınan malzemeleri ele geçirdi.

Tutuklandılar

Gözaltına alınan F.A. A.E. ve M.C.Ö. sevk edildikleri nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 01 Ocak 2019 Salı 15:02
  1. Aydın
  2. baz istasyonu
  3. Akü hırsızlığı

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