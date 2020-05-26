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Aktüel

Bayramın son gününde Tekirdağ sokaklarında sessizlik hakim

Türkiye geneli 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Tekirdağ sokaklarında da sessizlik hakim.

Yeniakit Publisher
2020-05-26 15:37:00 -
Bayramın son gününde Tekirdağ sokaklarında sessizlik hakim

Türkiye geneli 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Tekirdağ sokaklarında da sessizlik hakim.


Ramazan Bayramı’nda ülke genelinde uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Tekirdağ genelinde sokaklar ve caddeler boş kaldı. Normal günlerde insanlarla dolup taşan caddelerde polis ekipleri çeşitli denetimler ve uygulamalar gerçekleştirdi. Tekirdağ genelinde sessizlik sürüyor.

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