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Bayramiç'te üzerine ağaç dalı düşen köylü öldü

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde Serhat Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nin ağaç kesim işinde çalışmak için arkadaşlarıyla Domuzçukuru mevkisine giden Hakkı Korkmaz isimli vatandaş, kafasına düşen ağaç dalı nedeniyle yaşamını yitirdi.

04 Şubat 2019 Pazartesi 17:35
Bayramiç'te üzerine ağaç dalı düşen köylü öldü

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde ağaç kesimi sırasında üzerine dal düşen Hakkı Korkmaz (56), yaşamını yitirdi.

Bayramiç ilçesinin Kazdağları eteklerinde kalan Serhat köyünde yaşayan evli ve 2 çocuk babası Hakkı Korkmaz, Serhat Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nin ağaç kesim işinde çalışmak için arkadaşlarıyla Domuzçukuru mevkisine gitti. Korkmaz ve arkadaşları ağaçları kesip, zincirle bağlayarak traktörle çekerken, büyük bir dal Hakkı Korkmaz'ın üzerine düştü. Korkmaz olay yerinde yaşamını yitirdi.

Savcılık ve jandarmanın incelemesinin ardından Hakkı Korkmaz'ın cenazesi Bayramiç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Haber Tarihi: 04 Şubat 2019 Pazartesi 17:35
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