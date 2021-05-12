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Yaşam Bayramda marketler bakkallar açık mı? Bayramda market çalışma saatleri
Yaşam

Bayramda marketler bakkallar açık mı? Bayramda market çalışma saatleri

Bayramda neredeler açık? Koronavirüs salgını sebebiyle 29 Nisan – 17 Mayıs tarihleri arasında tam kapanma uygulanıyor. Ramazan bayramı da tam kapanma dönemine denk geldi. Bu sebeple bayramda sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Vatandaşlar temel ihtiyaçlarını karşılayabilmek için bayramda marketlerin bakkalların açık olup olmayacağını merak ediyor.

Yeniakit Publisher
2021-05-12 10:42:00 -
Bayramda marketler bakkallar açık mı? Bayramda market çalışma saatleri

Bayramda marketler kaça kadar açık? Son iki yıldır ramazan bayramları sokağa çıkma kısıtlamalarına denk geliyor. Vatandaşlar temel ihtiyaçlarını karşılayabilmek için bayram günü dışarıya çıkmanın yasak olup olmadığını araştırıyor. Peki, bayramda marketler çalışacak mı?

Bayramda marketler bakkallar açık mı? Bayramda market çalışma saatleri

Market, fırın, bakkal, kasap, manav, kuruyemişçi, tatlıcı gibi işletmeler kısıtlama boyunca 10.00-17.00 saatleri arasında hizmet veriyor. Bayramda da vatandaşlar temel ihtiyaçlarını karşılayabilmek için 10.00-17.00 saatleri arasında dışarı çıkabilecek.

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