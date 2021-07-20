Son bir buçuk yılda pandemiyle birlikte online alışverişe ilgi arttı. Milyonlar market alışverişinden kırtasiye ihtiyacına kadar pek çok şeyi online olarak hallediyor. Bu sebeple teslimat bekleyenler kargoların bayramda hizmet verip vermediğini merak ediyor. Bayramda kargolar açık mı?

Bayramda kargolar çalışıyor mu? Bayramda kargo gelir mi?

Kurban bayramı 20, 21, 22 ve 23 Temmuz tarihlerinde idrak edilecek. Bayramlarda resmi tatiller arasında yer alıyor. Kargo firmaları arefe günü öğlene kadar hizmet verdi. Kargo şirketleri bayramda çalışmıyor. Kimi firmalar çalışmaya cumartesi günü kimi ise pazartesi günü başlayacak.