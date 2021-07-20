  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Bakan Koca'dan kritik uyarı: Bu çok farklı
Bağdat'ta halk pazarı saldırısını DEAŞ üstlendi
İlçeye 1 haftada 140 bin araç giriş yaptı
Nemrut Krater Gölü UNESCO listesine dahil edilecek
Yaşam Bayramda kargolar çalışıyor mu? Bayramda kargo gelir mi?
Yaşam

Bayramda kargolar çalışıyor mu? Bayramda kargo gelir mi?

Bayramın 1.günü kargolar çalışır mı? Kargo bekleyenlerin pek çoğu bayramda firmaların teslimat yapıp yapmadığını araştırıyor. Peki, bayramda kargolar çalışıyor mu? Kargolar hangi gün çalışmaya başlayacak?

Yeniakit Publisher
2021-07-20 08:33:00 -
Bayramda kargolar çalışıyor mu? Bayramda kargo gelir mi?

Son bir buçuk yılda pandemiyle birlikte online alışverişe ilgi arttı. Milyonlar market alışverişinden kırtasiye ihtiyacına kadar pek çok şeyi online olarak hallediyor. Bu sebeple teslimat bekleyenler kargoların bayramda hizmet verip vermediğini merak ediyor. Bayramda kargolar açık mı?

Bayramda kargolar çalışıyor mu? Bayramda kargo gelir mi?

Kurban bayramı 20, 21, 22 ve 23 Temmuz tarihlerinde idrak edilecek. Bayramlarda resmi tatiller arasında yer alıyor. Kargo firmaları arefe günü öğlene kadar hizmet verdi. Kargo şirketleri bayramda çalışmıyor. Kimi firmalar çalışmaya cumartesi günü kimi ise pazartesi günü başlayacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay