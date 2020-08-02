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Kadın - Aile

Bayramda alınan kilolar nasıl verilir? | 2 günde 2 kilo verdiren diyet

Hızlı kilo nasıl verilir? Bayram boyunca kilo alanlar hızlıca fazlalıklarından nasıl kurtulabileceklerini araştırıyor. Birçok kişi “En hızlı kilo nasıl verilir?” , “Hızlı kilo verdiren diyet” , “2 günde 2 kilo nasıl verilir?” , “Bayram kiloları nasıl gider?” konularını araştırıyor. İşte, 2 günde 2 kilo verdiren diyet listesi.

Yeniakit Publisher
2020-08-02 10:57:00 -
Bayramda alınan kilolar nasıl verilir? | 2 günde 2 kilo verdiren diyet

Bayram boyunca ikramlara dayanamayanlar birkaç kilo fazlayla bayramı bitirebilir. Hal böyle olunca pek çok kişi hızlı kilo vermenin yollarını araştırıyor.

Bayramda alınan kilolar nasıl verilir? | 2 günde 2 kilo verdiren diyet

Şok diyet listesi | Bayramda lezzetli atıştırmalıklardan fazlasıyla tüketenler 4 günü birkaç kilo fazlayla tamamlayabilir. Bu sebeple hızlıca kilo verdiren diyetler sıklıkla araştırılıyor. Diyet listesini paylaşmadan önce belirtmek isteriz ki herkesin sağlığı için şok diyetler uygun değildir. Şeker, tansiyon, kalp hastalarının bu tip diyetlerden uzak durması gerekmektedir.

Sabah

Aç karna ılık limonlu bir bardak su

Kahvaltı

30 gram yağsız peynir

Salatalık, domates, nane, dereotu, maydanozla hazırlanan salata

1 dilim esmer ekmem

1 fincan şekersiz çay

Ara öğün

1 adet yeşil elma

Yarım kase yoğurt

Öğle yemeği

Izgara balık

Bol yeşillikli salata

1 dilim esmer ekmek

Ara öğün

Yarım paket diyet bisküvi

1 fincan çay

Akşam yemeği

1 kase kremasız, unsuz çorba

1 tabak sebze yemeği

1 kase yoğurt

Ara öğün

Kakao tozuyla hazırladığınız bir bardak light süt

 

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