Bayramda alınan kilolar nasıl verilir? | 2 günde 2 kilo verdiren diyet
Hızlı kilo nasıl verilir? Bayram boyunca kilo alanlar hızlıca fazlalıklarından nasıl kurtulabileceklerini araştırıyor. Birçok kişi “En hızlı kilo nasıl verilir?” , “Hızlı kilo verdiren diyet” , “2 günde 2 kilo nasıl verilir?” , “Bayram kiloları nasıl gider?” konularını araştırıyor. İşte, 2 günde 2 kilo verdiren diyet listesi.
Bayram boyunca ikramlara dayanamayanlar birkaç kilo fazlayla bayramı bitirebilir. Hal böyle olunca pek çok kişi hızlı kilo vermenin yollarını araştırıyor.
Bayramda alınan kilolar nasıl verilir? | 2 günde 2 kilo verdiren diyet
Şok diyet listesi | Bayramda lezzetli atıştırmalıklardan fazlasıyla tüketenler 4 günü birkaç kilo fazlayla tamamlayabilir. Bu sebeple hızlıca kilo verdiren diyetler sıklıkla araştırılıyor. Diyet listesini paylaşmadan önce belirtmek isteriz ki herkesin sağlığı için şok diyetler uygun değildir. Şeker, tansiyon, kalp hastalarının bu tip diyetlerden uzak durması gerekmektedir.
Sabah
Aç karna ılık limonlu bir bardak su
Kahvaltı
30 gram yağsız peynir
Salatalık, domates, nane, dereotu, maydanozla hazırlanan salata
1 dilim esmer ekmem
1 fincan şekersiz çay
Ara öğün
1 adet yeşil elma
Yarım kase yoğurt
Öğle yemeği
Izgara balık
Bol yeşillikli salata
1 dilim esmer ekmek
Ara öğün
Yarım paket diyet bisküvi
1 fincan çay
Akşam yemeği
1 kase kremasız, unsuz çorba
1 tabak sebze yemeği
1 kase yoğurt
Ara öğün
Kakao tozuyla hazırladığınız bir bardak light süt
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