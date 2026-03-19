Bayram temizliği altınlarından ediyordu: Çöpe atılan altınlar çöp döküm alanında bulundu!

Sorgun ilçesinde yaşayan bir kadın, altınlarını lahana poşetine saklıyordu. Ancak olaydan haberi olmayan çocukları, bayram temizliği yaparken çürüdüğünü düşünerek içinde altın bulunan lahanaları çöpe attı. Poşetin yerinde olmadığını görünce şok yaşayan kadın, gerçeği öğrenince Sorgun Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne ulaştı. Aile, çöpte 10 gram altın olduğu bilgisini verdi. Mahallenin çöplerini toplayan işçiler, çöp dökme alanında altınların olduğu poşeti arama yaparak buldu. Kamyonun başında bekleyen kadın da altınları bulunduğu için büyük sevinç yaşadı.

BELEDİYE: GEÇMİŞ OLSUN

Sorgun Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli Erkan Bölükbaşı, "Vatandaşımızla irtibata geçtik. Durumunu anlattı. Sahamızda kamyonu boşaltarak vatandaşımızın kaybını bulduk, kendisine geçmiş olsun diyoruz" dedi.

Altınları bulunan vatandaş, Erkan Bölükbaşı'na ve Sorgun Belediye Başkanı Erkut Ekinci'ye teşekkür etti. Başkan Ekinci, titiz ve dikkatli çalışmalarından dolayı personeli tebrik etti.