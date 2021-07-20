Bayram tatili ne zaman bitecek? Bayramdan sonra hangi gün mesaiye başlanacak?
Bayram tatili ne zaman son? Kurban bayramı 20,21,22 ve 23 Temmuz tarihlerinde idrak edilecek. Kurban bayramının ardından işbaşı yapacak olanlar ise mesainin ne zaman biteceğini, tatilin hangi gün sona ereceğini araştırmaya başladı. Peki, kurban bayramı tatili ne zaman son?
Kurban bayramı sebebiyle şehir dışına çıkanlar, tatilin ne zaman sona ereceğini araştırmaya başladı. Peki, bayram tatili ayın kaçında bitiyor. Kamuda bayram izni ne zaman son?
Bayram tatili ne zaman bitecek? Bayramdan sonra hangi gün mesaiye başlanacak?
12 Temmuz’da gerçekleşen kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tatil süresine ilişkin açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kabine toplantımızda yaptığımız istişarede pazartesi günkü yarım günü, idari tatil olarak belirleme kararı aldık. Böylece vatandaşlarımız fiilen 16 Temmuz Cuma akşamından 26 Temmuz Pazartesi sabahına kadar sürecek bir tatile kavuşmuş oluyor” dedi.
Kamuda mesai 26 Temmuz Pazartesi günü başlayacak. Özel sektörde ise bayram tatilinin bitme süresi şirketlerin kararına bağlı. Örneğin kargo şirketleri 24 Temmuz Cumartesi günü işbaşı yapacak.