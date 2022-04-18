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Aktüel Bayram tatili kaç gün? Ramazan bayramı tatili 9 gün oldu mu?
Aktüel

Bayram tatili kaç gün? Ramazan bayramı tatili 9 gün oldu mu?

Hafta sonu tatiliyle bayram tatili birleştirildi mi? Ramazan bayramı sebebiyle pek çok kişi şimdiden bayram tatilinin kaç gün yapılacağını araştırmaya başladı. Peki, bayram tatili bu sene 9 gün mü? Ramazan bayramı tatili kaç gün belli oldu mu?

Yeniakit Publisher
2022-04-18 21:24:00 -
Bayram tatili kaç gün? Ramazan bayramı tatili 9 gün oldu mu?

Mübarek ramazan ayı 2 Nisan’da başladı. Ramazan bayramına kısa bir zaman kala pek çok kişi ‘Bayram tatili kaç gün?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, bayram tatili 9 gün mü?

Bayram tatili kaç gün? Ramazan bayramı tatili 9 gün oldu mu?

Ramazan bayramı 2 Mayıs Pazartesi, 3 Mayıs Salı ve 3 Mayıs Çarşamba günü idrak edilecek. Ramazan bayramı üç gün olarak idrak ediliyor. Önceki yıllarda ülkemizde bayram tatilleri hafta sonlarıyla birleştiriliyordu. Benzer bir uygulamanın bu sene olup olmayacağına ilişkin bir açıklama yapılmadı. Şayet bayram tatili ile hafta sonu tatili birleşirse milyonlar 9 gün tatil yapacak.

1 Mayıs Pazar    Arife günü

2 Mayıs Pazartesi             Bayramın 1.günü

2 Mayıs Salı                        Bayramın 2.günü

3 Mayıs Çarşamba           Bayramın 3.günü

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