Mübarek ramazan ayı 2 Nisan’da başladı. Ramazan bayramına kısa bir zaman kala pek çok kişi ‘Bayram tatili kaç gün?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, bayram tatili 9 gün mü?

Bayram tatili kaç gün? Ramazan bayramı tatili 9 gün oldu mu?

Ramazan bayramı 2 Mayıs Pazartesi, 3 Mayıs Salı ve 3 Mayıs Çarşamba günü idrak edilecek. Ramazan bayramı üç gün olarak idrak ediliyor. Önceki yıllarda ülkemizde bayram tatilleri hafta sonlarıyla birleştiriliyordu. Benzer bir uygulamanın bu sene olup olmayacağına ilişkin bir açıklama yapılmadı. Şayet bayram tatili ile hafta sonu tatili birleşirse milyonlar 9 gün tatil yapacak.

1 Mayıs Pazar Arife günü

2 Mayıs Pazartesi Bayramın 1.günü

2 Mayıs Salı Bayramın 2.günü

3 Mayıs Çarşamba Bayramın 3.günü