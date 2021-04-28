Bayram tatili kaç gün? Ramazan bayramı resmi tatil kaç gün olacak?

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı'nın imzasıyla kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilen yazıda idari izin detayı yer aldı. Peki, Ramazan Bayramı tatili 9 gün mü, ne zaman başlıyor?

Ramazan bayramı resmi tatil kaç gün olacak?

Kamu kurumlarında çalışanlar Ramazan Bayramı öncesi 10 ve 11 Mayıs'ta tam, 12 Mayıs'ta ise yarım gün idari izinli olacak. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı imzasıyla tüm kamu kurum ve kuruluşlarına yazı gönderildi.

Yazıda şu detaylar yer aldı; "30 Nisan 2021 itibarıyla sağlık, güvenlik, acil çağrı gibi kritik görev alanları hariç olmak üzere hizmetlerin asgari personelle yürütülmesi, yine hizmetlerin yürütülmesi için asgari personel bulundurulması kaydıyla kamu kurum ve kuruluşlarındaki tüm çalışanların 10 Mayıs pazartesi ve 11 Mayıs salı günleri tam gün, 12 Mayıs çarşamba günü yarım gün idari izinli sayılmaları, Sayın Cumhurbaşkanımızca uygun görülmüştür."

Ramazan bayramı ne zaman?

Ramazan Bayramı Arife Günü: 12 Mayıs 2021 Çarşamba

Ramazan Bayramı 1. Gün: 13 Mayıs 2021 Perşembe

Ramazan Bayramı 2. Gün: 14 Mayıs 2021 Cuma

Ramazan Bayramı 3. Gün: 15 Mayıs 2021 Cumartesi