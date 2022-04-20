Ramazan ayı 2 Nisan Cumartesi günü başladı. Bayram yaklaşırken özellikle öğrenciler ve çalışanlar tatilinin kaç gün olacağını araştırmaya başladı. Peki, bayram tatili 9 gün olur mu?

Bayram tatili kaç gün? Bayram tatili hangi gün başlayacak ne zaman bitecek?

Ramazan bayramı 2 Mayıs Pazartesi günü başlayacak. Bilindiği gibi ramazan bayramı 3 gün olarak idrak ediliyor.

1 Mayıs Pazar arefe günü

2 Mayıs Pazartesi bayramın 1. günü

3 Mayıs Salı bayramın 2.günü

4 Mayıs Çarşamba bayramın 3.günü

Bayram tatili hafta sonu çalışmayanlar için 30 Nisan'da başlamış olacak. Hafta sonu çalışanlar ise şirketlerinin çalışma politikasına göre tatil yapabilecek ya da çalışacak. Resmi olarak 2, 3 ve 4 Mayıs tarihlerinde bayram tatili yapılacak. 5 Mayıs Perşembe günü ise çalışanların işlerine, öğrencilerin ise okullarına dönmesi bekleniyor. Önceki yıllarda bayram tatilleri zaman zaman 9 gün olarak yapılıyordu. Şayet perşembe ve cuma günleri de eklenir ve hafta sonu da tatile dahil edilirse o zaman bayram tatili 9 gün olacak. Ancak konu hakkında resmi bir açıklama yapılmadı. 25 ya da 26 Nisan'da kabine toplantısı gerçekleşecek. Toplantının ardından bayram tatilinin kaç gün yapılacağına ilişkin bir açıklama yapılması bekleniyor.