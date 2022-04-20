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Aktüel Bayram tatili kaç gün? Bayram tatili hangi gün başlayacak ne zaman bitecek?
Aktüel

Bayram tatili kaç gün? Bayram tatili hangi gün başlayacak ne zaman bitecek?

Mübarek ramazan ayının sonuna yaklaşılırken pek çok kişi bu yıl bayram tatilinin kaç gün olacağını araştırmaya başladı. Peki, ramazan bayramı tatili kaç gün olacak? 2022 ramazan bayramı ne zaman? Bayram tatili kaç gün?

Yeniakit Publisher
2022-04-20 06:06:00 -
Bayram tatili kaç gün? Bayram tatili hangi gün başlayacak ne zaman bitecek?

Ramazan ayı 2 Nisan Cumartesi günü başladı. Bayram yaklaşırken özellikle öğrenciler ve çalışanlar tatilinin kaç gün olacağını araştırmaya başladı. Peki, bayram tatili 9 gün olur mu?

Bayram tatili kaç gün? Bayram tatili hangi gün başlayacak ne zaman bitecek?

Ramazan bayramı 2 Mayıs Pazartesi günü başlayacak. Bilindiği gibi ramazan bayramı 3 gün olarak idrak ediliyor.

1 Mayıs Pazar arefe günü

2 Mayıs Pazartesi bayramın 1. günü

3 Mayıs Salı bayramın 2.günü

4 Mayıs Çarşamba bayramın 3.günü

Bayram tatili hafta sonu çalışmayanlar için 30 Nisan'da başlamış olacak. Hafta sonu çalışanlar ise şirketlerinin çalışma politikasına göre tatil yapabilecek ya da çalışacak. Resmi olarak 2, 3 ve 4 Mayıs tarihlerinde bayram tatili yapılacak. 5 Mayıs Perşembe günü ise çalışanların işlerine, öğrencilerin ise okullarına dönmesi bekleniyor. Önceki yıllarda bayram tatilleri zaman zaman 9 gün olarak yapılıyordu. Şayet perşembe ve cuma günleri de eklenir ve hafta sonu da tatile dahil edilirse o zaman bayram tatili 9 gün olacak. Ancak konu hakkında resmi bir açıklama yapılmadı. 25 ya da 26 Nisan'da kabine toplantısı gerçekleşecek. Toplantının ardından bayram tatilinin kaç gün yapılacağına ilişkin bir açıklama yapılması bekleniyor.

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