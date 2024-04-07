Bayram tatili için yolda olanlar aman yavaş! Hem canınızı hem de cebinizı düşünün! Hız yapan sürücülere geçit verilmiyor!

Bayram tatili için yola çıkan sürücüler, Türkiye'nin önemli geçiş noktalarından biri olan Bolu geçişinden gidecekleri illere geçişlerini sağlıyorlar. Sürücülerin sık kullandığı Mudurnu-Nallıhan-Akyazı ilçelerini birbirine bağlayan kara yolu üzerinde Mudurnu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de denetimlerini sıkılaştırdı. Mudurnu geçişinde jandarma trafik ekipleri çeşitli noktalarda denetimlerini sürdürüyor. Hız kontrol radarı sayesinde bayram tatili yolunda hız yaparak trafiği tehlikeye atan sürücülere göz açtırılmıyor.

Radarın sahip olduğu teknoloji sayesinde gece-gündüz hız yapan sürücüler tespit ediliyor. 24 saat bölgede denetimlerini sürdüren ekipler, dron ile trafiği havadan kontrol ederek, herhangi bir olumsuzluğa anında müdahale ediyor. Tatilcilerin rahat bir yolculuk yapması için bölgede teyakkuzda bulunan ekipler, Ramazan Bayramı tatili boyunca tam kapasite çalışacak.