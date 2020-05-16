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Bayram tatili için geldiği köyü karantinaya alındı

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesine bağlı Ohali Mahallesine bayram tatili için İstanbul’dan gelen bir kişide korona virüs çıkınca mahalle karantinaya alındı.

Yeniakit Publisher
2020-05-16 14:51:21 -
Bayram tatili için geldiği köyü karantinaya alındı

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesine bağlı Ohali Mahallesine bayram tatili için İstanbul’dan gelen bir kişide korona virüs çıkınca mahalle karantinaya alındı.


Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesine bağlı kırsal Ohali Mahallesine İstanbul’dan gelen bir kişinin Covid-19 test sonucunun pozitif çıkması sonucu mahalle karantina alındı. Karantinaya alınan mahallenin giriş ve çıkışları jandarma ekipleri tarafından kapatıldı. Mahalleden çıkamayan vatandaşlara kaymakamlığa bağlı vefa sosyal destek gurubu gıda desteğinde bulundu. 250 haneden oluşan Ohali Mahallesinde 2 bin 100 kişi yaşıyor. Gıda desteğinin karantina süresi boyunca devem edeceği belirtildi.


Ohali Mahalle Muhtarı Ahmet Bora, karantina ile ilgili açıklamasında, "İstanbul’da çalışan ve köyümüze gelen üç kişiden birinde korona virüsü tespit edilmiştir. Jandarma ve sağlık ekiplerinin şahısları kontrol etmesi sonucu da bir kişide vaka görülmüştür. Belirlenen şahıslar ekipler tarafından Şanlıurfa’ya sevk edilmiştir" ifadelerini kulandı.

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