Bayram öncesi İslam Memiş'ten altın uyarısı: Altında bu son kez olacak! Kaçırmayın

Piyasa Uzmanı İslam Memiş, gram altın için Temmuz-Ağustos'da alım yapmak isteyenler kaçırmamalı açıklamasında bulundu.

BDDK'nın kredi kararından sonra kısa bir gerileme yaşayan gram altında ibre yavaş yavaş yukarı çıkmaya başladı.

870 TL'ye kadar inan gram altın bugün aniden 985 TL'ye kadar çıktı

Piyasa Uzmanı İslam Memiş, gram altın için Temmuz-Ağustos değerlendirmelerini yaptı

Ons altının dar bant aralığında işlem gördüğünü belirten Memiş, "1780 3 defa denendi. Gram altın ise Kapalı Çarşı’da 984 TL seviyesinde. Hızlı bir toparlanmayla birlikte 988 lirayı gördü. Tatil sezonu nedeniyle TL ile işlem yapacaklar için gram altında 950-1000 arasında işlem gerçekleştirilebilir" ifadelerini kullandı.

"Alım yapmak isteyen kaçırmasın"

Kademeli alım yapmaya dikkat çeken Memiş, "Makas aralıklarını göz önünde bulundurmalıdır. 6 ay öncesinde 780 liraydı. Bugün 988 lirayı konuşuyoruz. Yılsonuna kadar 1450’ye kadar görülebilir. 1000 lira seviyesindeki rakamları son kez alım olarak değerlendirebilirsiniz. Ons altında toparlanma isteği var." diye konuştu.