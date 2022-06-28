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Otomotiv Bayram öncesi araç fiyatları düşer mi?
Otomotiv

Bayram öncesi araç fiyatları düşer mi?

Kurban bayramı öncesinde ikinci el araç satışlarında hareketlenme yaşanıyor. Araç almak isteyenler ise "İkinci el otomobil fiyatları düştü mü?" sorusunun cevabını araştırmaya başladı.

Yeniakit Publisher
2022-06-28 13:47:00 -
Bayram öncesi araç fiyatları düşer mi?

Bayram öncesinde pek çok kişi ikinci el otomobil fiyatlarına göz atıyor. Bayram öncesi otomobil fiyatlarının artıp artmadığı merak ediliyor. Peki, otomobil fiyatları düşer mi?

Bayram öncesi araç fiyatları düşer mi?

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla ikinci el araç piyasasında hareketlilik yaşandığını ve fiyatlarda yukarı yönlü artış görüldüğünü belirtti.

Erkoç, yaptığı açıklamada, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, geçen yılın ilk 5 ayında 1 milyon 772 bin 105 adet olarak gerçekleşen ikinci el otomobil pazarının, bu yılın aynı döneminde 2 milyon 456 bin 879 adet olduğunu anlattı.

Sıfır araç üretim ve tedarikinde yaşanan sıkıntıların talebi ikinci ele kaydırdığını, tüketicilerin, bayramın da yaklaşmasıyla ikinci ele yöneldiğini ifade eden Erkoç, artan talep ve yükselen maliyetlerle otomobil fiyatlarının da yükseldiğine dikkati çekti.

Erkoç, “Araç üretiminde ve tedarikinde yaşanan aksamaların devam etmesi ikinci ele olan talebi artırırken yaz mevsiminin gelmesi ve Kurban Bayramı'nın yaklaşması piyasayı daha da hızlandırdı. Ancak fiyatların neredeyse gün içerisinde yukarı yönlü değişmesi piyasayı olumsuz yönde etkiliyor. Sıfır araç tedarikinde yaşanan sıkıntılar çözülmeden ikinci el fiyatlarının düşeceğini düşünmüyoruz. İkinci el şu an daha çok yatırım aracı olarak görülüyor. Bunun önümüzdeki süreçte de devam edeceğini düşünüyoruz. Şu an piyasada araç bulmakta zorlanıyoruz. O yüzden vatandaşlarımıza otomobil ihtiyaçları varsa bir an önce karşılamalarını tavsiye ediyoruz. Vatandaşlarımızı, her zaman olduğu gibi sağlam, güvenilir, kurumsal yerlerden alışverişlerini yapmaları ve dolandırıcılara karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyoruz” dedi.

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