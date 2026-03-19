Bayram namazı farz mı sünnet mi? Kimler kılmakla yükümlü?

Mübarek Ramazan ayı 19 Mart Perşembe akşam ezanıyla birlikte yerini Şevval ayına bırakacak. 20 Mart sabahı ise milyonlar bayram namazı kılacak. Bu önemli ibadetle ilgili olarak “Bayram namazı farz mı?” sorusunun cevabını araştırmaya başladı. İşte, detaylar…

Bayram namazı farz mı sünnet mi?

Bayram namazının hükmü mezheplere göre değişiyor. Hanefî mezhebine göre bayram namazı vacip kabul ediliyor. Yani Cuma namazı farz olan kişiler için bayram namazı da yerine getirilmesi gereken bir ibadet olarak görülüyor. Şafiî mezhebine göre ise bayram namazı sünnettir. Bu nedenle kılınması kuvvetle tavsiye edilir ancak farz ya da vacip değildir.

Bayram namazı nasıl ve ne zaman kılınır?

Bayram namazı iki rekattır ve sadece cemaatle kılınır. Bayramın birinci günü sabah namazının ardından, güneş doğduktan sonra eda edilir. Camilerde ya da açık alanlarda topluca kılınması esastır.

Cemaatle kılamayanlar ne yapmalı?

Hanefî mezhebine göre bayram namazı cemaatle kılınır. Bu nedenle herhangi bir sebeple cemaate katılamayan kişinin bayram namazını tek başına kılması gerekmez ve kaza edilmez.

Şafiî mezhebine göre ise cemaate katılamayan kişiler bayram namazını tek başına da kılabilir.

Kadınlar bayram namazı kılmak zorunda mı?

İslam âlimlerinin ortak görüşüne göre kadınlar bayram namazı ile yükümlü değildir.