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Yaşam Bayram namazı camilerde kılınacak mı?
Yaşam

Bayram namazı camilerde kılınacak mı?

Ramazan ayının sonuna yaklaşılmasıyla beraber İslam alemini Bayram heyecanı sardı. Koronavirüs salgını nedeniyle Ramazan ayı boyunca kılınan Teravih namazları camilerde kılınmamıştı. Cuma namazı ise kısa namaz olduğu için camilerde kılınmasına müsaade edilmişti. Dolayısıyla Bayram namazının camilerde kılınıp kılınmayacağı merak ediliyor. Müslümanlar, Bayram namazlarını camilerde kılıp kılamayacaklarını araştırıyor. Peki, Bayram namazı camilerde kılınacak mı? Camilerde Bayram namazı kılınacak mı?

Yeniakit Publisher
2021-05-10 01:10:00 -
Bayram namazı camilerde kılınacak mı?

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Bayram namazının camilerde kılınıp kılınmayacağına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Prof. Dr. Mustafa Karataş'la Sahur Vakti programına video konferans yöntemiyle katıldı. Erbaş, katıldığı bu programda Bayram namazına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Bayram namazı camilerde kılınacak mı?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Bayram namazlarının kılınıp kılınmayacağı ile ilgili soruları yanıtlayan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, “Bayram namazı da Cuma namazı gibi kısa bir namazdır. İki rekatlı bir namazdır. Biz kılınacak bir şekilde hazırlıklarımızı yapıyoruz. Cuma namazını nasıl kılıyorsak bayram namazını da aynı şekilde kılabiliriz. Milletimizin camiye gelip bir hutbe ve iki rekat namazdan sonra dua yapıp camiden ayrılma imkanı var. Dolayısıyla bayram namazında herhangi bir sıkıntı olacağını şuan itibariyle düşünmüyorum fevkalade bir durum olmazsa.” ifadelerini kullandı.

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