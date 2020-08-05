Bu sene kurban bayramı tatili 4.5 gün yapıldı. Tatil yarım gün olarak 30 Temmuz Perşembe günü başladı. Kurban bayramının sona ermesiyle iş başı 4 Ağustos Salı günü yapıldı. Kurban bayramında tüm işyerleri kapalı değildi. Pek çok kurum ve kuruluşta bayram boyunca mesai yapıldı. Bayram boyunca çalışanlar bayram mesaisinin nasıl hesaplandığını, maaşlarına bayram ücretinin ne kadar yansıyacağını araştırmaya başladı.

Bayram mesai ücreti nasıl hesaplanıyor? | Bayram mesai ücreti ne kadar 2020

Bayram boyunca çalışanlar ne kadar mesai ücreti alacaklarını araştırıyor. Bayram boyunca çalışan işçilerin günlük ücretlerine yüzde 100, gazetecilere ise yüzde 50 mesai ücreti uygulanıyor.

Ayrıca haftalık 45 saati aşan çalışmalarda, çalışılan her fazladan saat için ödenecek ücret % 50 zamlı ödenmelidir.

Bir işçinin günlük ücreti 100 lira ise bayram günü çalışmasından dolayı günlük 100 değil 200 lira alıyor.4.5 günün sonun bu rakam 450 lira oluyor.

Gazetecilerin ise günlük ücretlerine yüzde 50 zam mesai uygulanıyor. Günlük ücreti 100 lira olan bir gazetecinin bayram mesaisi sebebiyle günlük ücreti 150 lira oluyor.