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Bayram Malkan Avrupa üçüncüsü

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Boks sporcusu Bayram Malkan, Rusya’da düzenlenen ‘U22 Avrupa Boks Şampiyonası’nda bronz madalya kazandı.

20 Mart 2019 Çarşamba 14:37
Bayram Malkan Avrupa üçüncüsü

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Boks sporcusu Bayram Malkan, Rusya’da düzenlenen ‘U22 Avrupa Boks Şampiyonası’nda bronz madalya kazandı.


Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcuları uluslararası arena milli gurur yaşatmaya devam ediyor. Bursa Büyükşehirli sporcu Bayram Malkan, 7 - 18Mart tarihlerinde Rusya’nın Vladikavkaz şehrinde düzenlenen ‘U22 Avrupa Boks Şampiyonası’nda ayyıldızlı formayla 81 kg’da mücadele etti. İlk turu maç oynamadan geçen Malkan, ikinci turda Macar, üçüncü turda da Polonyalı rakibini aynı skorla 5-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Yarı finalde Gallerli rakibine 3-2 mağlup olan Bayram Malkan turnuvayı bronz madalya ile tamamladı.


Öte yandan Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcuları, ‘Türkiye Yıldızlar Ferdi Boks Şampiyonası’nda da üç madalyanın sahibi oldu. 11-17 Mart tarihlerinde Marmaris Orhan Aydın Spor Salonu’nda düzenlenen turnuvaya 51 ilden 490 sporcu katıldı. Yeşil beyazlı sporculardan Orhan Mehmet 66 kg’da birincilik, Ferhat İncekaya 63 kg’da ikincilik ve Burakcan Güçlü +80 kg’da üçüncülük elde ederek Bursa Büyükşehir Belediyespor’a üç madalya kazandırdı.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 14:37
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