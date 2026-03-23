Bayram bitti, dönüşler devem ediyor! İşte Türkiye genelinde yol durumu

Bugün hangi yollarda çalışma olacak, hangi yollar tek şeride düşecek ve hangi yollar tamamen trafiğe kapalı olacak? 23 Mart 2026 günü hangi yollar kapalı olacak?

Karayolları Genel Müdürlüğü yol durum raporunda tek tek belirtti.

İşte Türkiye genelinde yol durumu:

O-4 TEM Otoyolu Kandıra Ücret Toplama İstasyonunu Serbest Geçiş Sistemine dönüştürme çalışmaları yapılacaktır. Yapılacak çalışmalar nedeni ile Kandıra Gişelerinden Otoyola giriş ve çıkışlar, servis yollarından kontrollü olarak sağlanmaktadır.

Mersin-Çeşmeli Otoyolunun Çeşmeli-Kızkalesi kesimi yapım işi kapsamında yolun 2-3.km.ler arasında trafik kontrollü olarak sağlanmaktadır.

Zonguldak-Karabük İl Sn.-Yenice-Karabük yolunun 10-12. km.leri arasında sanat yapısı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanmaktadır. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerini uymaları gerekmektedir.

Kayseri-Pınarbaşı yolunun 23-24.km.leri arasında yol yapım çalışması olduğundan ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır.

Polatlı-Ankara yolunun 44-46.km.leri arasında Turkuaz Köprülü Kavşak yapım çalışmaları nedeniyle Eğitim Tesisleri Köprülü Kavşağı ve Polatlı Yönündeki kavşak kolları trafiğe kapatılmış olup, ulaşım alternatif yollardan sağlanmaktadır.

Tokat-Niksar yolunun 41-47.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır.

Kumluca-Kemer-Antalya Yolunun 2-4 km.leri arasında bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanmaktadır.

Elazığ-Diyarbakır yolunun 46-48.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır.

Diyarbakır-Bismil-Batman yolunun 8-13.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır.

Afyonkarahisar-Kütahya yolunun 32.km.sinde YHT Projesi kapsamında viyadük ayağı imalatı çalışması nedeniyle ulaşım Kütahya istikametinden iki yönlü olarak sağlanmaktadır.